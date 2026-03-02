La afición pide la salida de Antonio Hidalgo del Deportivo de La Coruña y el entrenador 'responde' con todo

El técnico catalán escuchó el 'Hidalgo vete ya' cuando los deportivistas perdían ante el Real Sociedad B y con el gol de Mario Soriano sacó toda su rabia

El Deportivo de La Coruña sacó adelante este pasado domingo un partido en el que se adelantó a los dos minutos pero que vio como Astiazaran y Ochieng remontaban para la Real Sociedad B. Con un Sanse con 10 jugadores y cuando parecía que el triunfo se quedaría en Zubieta, llegó el gol de Nsongo en el 83 como paso previo a la locura tras el tanto final de Mario Soriano en el 94. El Deportivo de La Coruña no estuvo solo en Zubieta y es que al conjunto de Antonio Hidalgo le acompañaron un buen puñado de aficionados que no se mostraron especialmente contentos con el despliegue del equipo gallego.

La afición del Deportivo de La Coruña canta en contra de Antonio Hidalgo

La afición del Deportivo de La Coruña, a pesar del triunfo final, estuvo cantando durante el partido ante la Real Sociedad B el '¡Hidalgo vete ya!'. El tercer gol del Deportivo de La Coruña desató toda la tensión y rabia en un Antonio Hidalgo que en la celebración se subió primero encima de uno de sus ayudantes y posteriormente golpeó con fuerza una de las vallas que había próxima a la zona de banquillos.

Antonio Hidalgo ya pidió ver lo positivo del Deportivo de La Coruña

Antonio Hidalgo lleva tiempo viviendo un run run en el Deportivo de La Coruña y en la previa del duelo ante el Sanse apostó por ver lo positivo que está haciendo el cuadro gallego ya que están cumpliendo con lo que se les pidió a principio de temporada. Este pasado domingo Antonio Hidalgo no quiso entrar en polémicas con los cánticos de la afición del Deportivo de La Coruña desplazada a Zubieta y dejó claro que sentía que estaba en el mejor club de España en el que podía estar: "Es el mundo profesional, sabemos dónde estamos. Estoy en el mejor club de España en el que puedo estar, con una afición increíble que en momentos se manifiesta".

Antonio Hidalgo apostó además por seguir trabajando y volvió a insistir sobre la importancia de estar en un club como el Deportivo de La Coruña al tiempo que terminó elogiando a la afición: "En mi caso solo me queda seguir trabajando para darle la vuelta a esas sensaciones. Cuando lo intentamos y lo damos todo me pongo muy contento, especialmente por la afición porque sé lo difícil que es esta categoría, sé lo que se sufre fuera. Estoy en el mejor club de España en el que puedo estar. Voy a seguir dándolo todo, como siempre intentando buscar soluciones. Encantado de la afición, del club y a seguir peleando".

La situación del Deportivo de La Coruña tras la remontada

La afición del Deportivo de La Coruña es muy exigente con un Antonio Hidalgo que tiene a los gallegos en la cuarta posición con 49 puntos pero igualado con el segundo, el Castellón de Pablo Hernández. De esta forma, al igual que le sucede a los orelluts y al Almería, el tercero en discordia en este triple empate, tienen posibilidades los de Antonio Hidalgo de meterse en puestos de ascenso directo la próxima jornada si ganan al Granada y no hacen lo mismo sus rivales por la segunda plaza.

Antonio Hidalgo valoró el triunfo y la remontada ante un Sanse que llegaba con tres victorias consecutivas en el zurrón: "Intentamos analizar lo que creemos que va a pasar. Nos hemos puesto por delante, luego nos ha faltado un poco de contundencia. El partido son 90 minutos y lo hemos ido trabajando. Los cambios nos han dado muchísimo, esa energía que necesitábamos. La gente y la afición nos ha empujado muchísimo al final y eso también es importante. A partir de ahí, seguir sumando de tres que es lo importante en esta categoría".

Por último, Antonio Hidalgo valoró la actuación de Bil Nsongo, jugador de la cantera deportivista que enseñó el camino con el gol del empate: "Hemos metido a Bil para meter más jugadores dentro del área, estoy muy contento por él, por la cantera porque es muy necesario ese espaldarazo. Bil está haciendo un trabajo brutal, igual que Noé y todos los chicos que están viniendo con nosotros. Eso reafirma la apuesta tan grande que está haciendo el club".