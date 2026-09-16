Antonio Hidalgo se resigna y vuelve a lo mismo: "Esto está montado como está montado"

Aunque el catalán confiesa que no estuvieron "cómodos", recalca que "la roja a Angeliño lo condiciona todo", especialmente por los días de diferencia de descanso con su rival: "Con ese déficit... Hoy nos tocará a nosotros; luego, supongo que a los otros equipos también les tocará"

"Hay dos partes para poder explicar el resultado. Una primera muy igualada en la que no han pasado excesivas cosas, aunque no estábamos cómodos. En la segunda hemos salido muchísimo mejor. Hemos encerrado al Sevilla FC en su campo. Y, al final, a través de una transición, ha llegado su gol. Y, a partir de la expulsión, hemos intentado modificar diferentes situaciones. Hemos seguido vivos en el partido hasta el final. Evidentemente, la roja lo condiciona todo. Pero hasta ese momento yo creo que había bastante igualdad, con un pelín más de frescura seguramente por su parte en cuanto a acciones de uno contra uno, sobre todo al borde del área. Lo hemos intentado ajustar en el descanso y lo hemos conseguido. Pero, con ese déficit, lo hemos intentado con todo, pero no ha llegado ese gol", resumía Antonio Hidalgo.

Rotaciones obligadas

"Lo más importante es cuántos jugadores iban a poder terminar. A la altura que estamos, es el gran problema. Si tú tienes jugadores que no te han hecho pretemporada, que te llegan al final y los vas a poner de inicio, tienes que contar con que sóloo tienes cinco cambios. Si ves cómo ha terminado Lorenzo Amatucci, seguramente en otras circunstancias habría sido un cambio. O, a lo mejor, del mismo modo Pierre-Emerick Aubameyang. En esas posiciones, ha sido bastante complicado poder ensamblar el once para poder competir. A partir de ahí, esto está montado como está montado. Hoy nos tocará a nosotros tres días; luego, supongo que a los otros equipos también les tocará. Tampoco hay que incidir mucho en eso. Pero ese pelín de frescura, seguramente, a esta altura de la competición, esos tres partidos y, además, con un viaje por medio, es complicado, lo complica todo. Pero hemos estado incómodos. Es Primera división. Esto te penaliza. Y tenemos que aprender de eso".

A digerir la primera derrota de la temporada

"Bueno, al final esto es un cómputo de las seis jornadas que van. Sabemos de la dificultad que tiene la Primera división. Jugamos contra un gran equipo, un gran entrenador. Muy bien trabajado en lo táctico, que te exige muchísimo cómo ir poniendo piezas para poder contrarrestar lo que te va haciendo, para poder sorprenderle. Es una evidencia que cada cosa que vayas haciendo, el contrario te lo va a contrarrestar. Hemos conseguido, en la segunda parte, encontrar las situaciones que nosotros queríamos. Eran las situaciones que habíamos hablado en el descanso. Seguir, no queda otra. Descansar todo lo que podamos, que ahora sí que tenemos un día más para poder recuperar".

La roja a Angeliño

"No he hablado con él. Entiendo que intentaba disputar el balón. Y, en esa situación, el pie le ha ido al jugador del Sevilla. Para mí, no hay mucho que hablar de esa roja".

Diferencia de ritmo, sobre todo con uno menos

"Al final, los jugadores que no han tenido esa pretemporada, esos minutos, esa carga de partidos, cuando la vayan cogiendo se van a encontrar mucho más frescos. Porque, si tiene algo el Sevilla FC es que le pone muchísimo ritmo, compite muy bien. Cada segunda acción, cada jugada, te hace estar al límite siempre".