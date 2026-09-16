Vlachodimos y Castrín celebran "la familia" que han construido: "Un grupo muy sano, con todos juntos"

El cancerbero se vanagloria de haber "dejado la portería a cero y sumado tres puntos más", al tiempo que celebra haber jugado "con doce" gracias a la afición, mientras que el zaguero quiere "seguir en esta línea" y "no bajar" el ritmo, porque vendrán las 'vacas flacas' y habrá que afrontarlo

"Estamos muy felices y contentos con todo el trabajo que el equipo hizo hoy. Fue un partido muy difícil, pero dejamos la portería a cero y sumamos tres puntos más. Somos una familia. Estamos muy bien todos y, tanto antes como después de los entrenamientos y de los partidos, estamos juntos. Todos. Entrenadores, fisios, jugadores... Somos una familia, insisto. Y eso se puede ver en el campo. Vamos a trabajar igual lo mismo todos los días, a mil", aseveraba tras el encuentro en SevillaFC+ un orgulloso Odysseas Vlachodimos, que no tuvo demasiado trabajo en Riazor, en gran parte por el buen hacer de su zaga ante el RC Deportivo de La Coruña. El sábado será otro cantar.

"Va a ser un partido muy difícil, pero jugamos en casa con nuestra afición. Estamos bien, así que ahora hay que disfrutar de este momento y a partir de mañana ya pensaremos en el Barça", añadía el meta internacional griego, que se deshizo en elogios hacia los alrededor de 1.000 aficionados nervionenses que se cruzaron España de punta a punta en un día laborable para alentar a los suyos y llevarles hacia una nueva victoria: "Es increíble. Escuché que fue un poco difícil el viaje, que se tuvieron que desplazar a Vigo. Es increíble. Jugamos con doce jugadores aquí. El sábado, otra vez, todos juntos".

Andrés Castrín, un valladar en su vuelta a 'casa': "Va a haber rachas malas y hay que estar preparados"

El que también intervino en los micrófonos de los medios del club fue Andrés Castrín, inabordable toda la tarde en Riazor. El central lucense, que fue quien dio la arenga en el vestuario visitante antes del encuentro, se vanagloriaba luego del buen momento por el que atraviesa el Sevilla FC, instaurado en la zona Champions de la clasificación antes de recibir al FC Barcelona y marcharse al largo parón de selecciones de tres semanas: "El equipo viene en buena dinámica, trabajando bien. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, pero supimos en todo momento plantarles cara y aprovechar las nuestras. Es un victoria merecida por nuestra parte".

E incidía en la idea el canterano: "Las victorias son consecuencia de un trabajo bien hecho. Hay que seguir en esta línea; no podemos bajar. Habrá momentos mejores, como éste que estamos viviendo, y va a haber rachas malas. Hay que estar preparados para que sean lo más cortas posibles. Estamos construyendo un grupo muy sano y hay que potenciarlo al máximo. Es una oportunidad única estar aquí, poder compartir vestuario con toda esta gente, aprender de ellos. Hay que seguir sumando pasitos poco a poco, coger experiencia. El míster me ha dicho que, ya que estábamos en mi tierra, me tocaba a mí dar la charla. Con total personalidad siempre".