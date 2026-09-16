El goleador 'flipa' con la afición: "Como si estuviéramos en casa; es una locura, son los mejores"

El segundo tanto del atacante nazarí, al fin, sirvió para que los nervionenses se llevaran los tres puntos de Riazor, donde el hombre de confianza de la cantera desde pretemporada de Luis García Plaza demostró estar convirtiéndose poco a poco en un futbolista muy completo

"No sabría decirte con palabras lo que sentimos todos, desde los jugadores al cuerpo técnico. Estamos muy contentos", comenzaba diciendo un eufórico Miguel Sierra, autor del tanto del sonado triunfo de los blanquirrojos en el Estadio de Riazor (su segunda diana en seis jornadas, contando la que no sirvió, a la postre, ante el Atlético de Madrid en casa), en la 'flash interview' con la compañera de DAZN, donde dejaba claro que la filosofía ofensiva la tienen más que clara los hombres de la segunda líne, no sólo los delanteros: "La verdad es que siempre nos dicen que lleguemos mucho, que pisemos área. He visto el rechace y, cuando ha entrado, ha sido una alegría increíble".

Cuestionado a continuación el anotador por el fenomenal arranque liguero protagonizado por el Sevilla FC, que se cifra en 13 puntos de 18 posibles y una posición de Champions League en la tabla clasificatoria, el granadino no se salía del discurso de la prudencia instaurado por el propio Luis García Plaza, partidario de ir acumulando puntos para cuando lleguen, que llegarán seguramente, las 'vacas flacas': "Nos han inculcado que hay que ir partido a partido. No importa la tabla. Pensamos ya en el próximo partido en casa ante el Barça. Estamos haciendo un trabajo increíble, yendo todos a una. Esperando ya el recibimiento de nuestra afición el próximo sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán".

La afición, un plus en Riazor

"Nos sentíamos como si estuviéramos en casa. Lo primero, agradecerles que hayan venido hasta aquí un miércoles, teniendo que trabajar el jueves muchos de ellos. Es una locura, son los mejores", sentenciaba el extremo sevillista, gratamente sorprendido por que unos 860 aficionados con entrada en la grada visitante y ciento y pico más repartidos por el resto del Estadio de Riazor fueran su principal sustento, cantando y animando durante todo el encuentro sin descanso para acallar a los más de 27.000 deportivistas presentes (la entrada oficial total fue de 28.506), con los que reina una gran relación.

En los medios oficiales, más contento si cabe

"Estoy súper contento. Hemos hecho un trabajo increíble todo el equipo, no sólo yo, que solo he sido el afortunado de haber marcado. Estamos formando un grupo increíble. Son todos buenas personas, sin egos, y eso se nota en el campo. Vamos todos a una, que es lo que nos está metiendo el míster en la cabeza. Hay que agradecer a los sevillistas que han venido hasta aquí, que es una pasada. Hemos derrotado a un rival invicto, estamos en buena posición, pero hay que ir partido a partido y seguir así", añadía en SevillaFC+, donde ahonada en lo que le pide el entrenador: "Me dice que haga lo que yo sé y que trabaje como un cabrón, por así decirlo. Mientras haga un buen esfuerzo, me deja que me libere arriba. Le estoy muy agradecido".