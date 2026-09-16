El Sevilla volverá de la mini pretemporada a lo grande: completa el 'Big-3' en sólo nueve jornadas

El equipo de Luis García Plaza se irá al larguísimo parón con un duelo ante el FC Barcelona, después de haber despedido ya agosto recibiendo al Atlético de Madrid, y regresará después de 23 días sin competir con dos encuentros a domicilio consecutivos ante el Levante UD y el Real Madrid

Después de vencer el viernes al Valencia CF (1-0) con un cabezazo de Juan Iglesias, el Sevilla FC afronta en la tarde de este miércoles, a domicilio frente al RC Deportivo de La Coruña, la segunda cita de esta secuencia de tres jornadas consecutivas en LaLiga EA Sports que concluirá el próximo sábado 19 de septiembre recibiendo en el Ramón Sánchez-Pizjuán al FC Barcelona antes de que llegue el gran parón por los compromisos de las selecciones nacionales. Y ya, hasta mediados de octubre para completar ya el 'Big-3'.

La primera 'Ventana FIFA' de la temporada 2026/2027 arrancará el próximo lunes, 21 de septiembre y se extenderá a lo largo de tres semanas sin competición de clubes. En el conjunto nervionense el paréntesis durará un poco más al ser el encargado de cerrar la jornada 8 en Primera división con una visita al Levante UD y este mismo miércoles ha puesto también fecha y hora para otro encuentro a domicilio en la jornada 9: ni más ni menos que ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Después de 23 días parados, dos partidos en sólo seis

El equipo de Luis García Plaza pasará más de tres semanas sin competir en LaLiga EA Sports en una 'mini-pretemporada' para enchufar a los lesionados y a todos esos futbolistas que llegaron en la recta final del mercado de fichajes. En concreto, 23 días, entre el exigente duelo del sábado ante el Barça y el choque que completa la jornada 8 fijado para las 21:00 horas del lunes 12 de octubre en el Ciutat de Valéncia ante el Levante UD.

Duelos contra Atlético, Barcelona y Real Madrid en sólo nueve jornadas

Después del largo parón, vienen más curvas para probar la buena puesta en escena del Sevilla FC, que visitará al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu el domingo 18 de octubre, también a las 21:00 horas. Con este encuentro ante los pupilos de Jose Mourinho, los nervionenses se habrán enfrentado ya a los tres gigantes del fútbol nacional en sólo nueve jornadas de un inicio de curso de lo más exigente. Con el Atlético de Madrid ya se vio las caras en la tercera fecha, con una derrota por 1-3; la única en ese parcial de 10 de 15 con el que llegaba a Riazor.

La racha del Sevilla en el Bernabéu: sólo un punto de los últimos 51

El Sevilla FC ha visitado al Real Madrid en un total de 82 partidos de Primera división y sólo ha sido capaz de vencer en ocho de ellos. En esta serie ha encajado 62 derrotas y ha sido capaz de rascar 12 empates. El último de ellos, un 2-2 en LaLiga 2020/2021, es una isla desierta en un mar de victorias merengues. En el último, los locales vencieron por 2-0 y en lo banquillos estaban Xabi Alonso y Matías Almeyda. Ha llovido.

Del último triunfo en el Santiago Bernabéu sigue siendo el 3-4 de la 08/09 y desde entonces el cuadro nervionense se ha vuelto de vacío en 16 de sus 17 visitas. Entre diciembre de 2008 y el mencionado empate de mayo de 2021 encadenó 11 derrotas seguidas. La racha actual es de cinco visitas seguidas perdiendo en el feudo madridista con 12 goles en contra y cuatro a favor.