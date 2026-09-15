El nuevo Haaland es español y ya está llamando a la puerta de Luis de la Fuente

Se llama Nacho Ferri, de 21 años, y este pasado fin de semana firmó un hat-trick en la Eredivisie que ya ha ilusionado a más de un aficionado español

En la selección española siempre ha existido un enorme debate en torno a la figura del '9'. Todo el que ha lucido dicho dorsal ha tenido siempre la lupa puesta y ha habido veces en las que incluso no existía un gran candidato para dicho perfil.

Pues bien, Luis de la Fuente ahora tiene el problema contrario. Y es que son muchos los que optan a su próxima convocatoria con dichas características. Y todos no caben. El último que ha irrumpido con fuerza en la liga española ha sido Carlos Espí, quien ya sorprendió el curso pasado siendo pieza clave en la salvación del Levante.

Ahora, desde que este verano firmase con el Real Madrid, el delantero valenciano se ha convertido en el jugador revulsivo de Mourinho y tiene muchas papeletas para ir citado este próximo viernes.

Pero no es el único que está llamando a las puertas del seleccionador riojano. Y es que este pasado fin de semana, un nombre español destacó por encima de todos en el fútbol europeo. Se trata de Nacho Ferri, también de Valencia, y a punto de cumplir 22 años (5 de octubre).

El atacante del Feyenoord marcó un hat-trick en la goleada que firmó su equipo ante el PEC Zwolle (0-7). Bajo las órdenes del exbarcelonista Van Bronckhorst, el ariete español está demostrando que tiene un aire a Erling Haaland por sus movimientos en el campo. Incluso le anularon un posible cuarto gol.

Al primer toque y teniendo la portería rival entre ceja y ceja cada vez que le llega el balón. Su altura, 1,92, también le convierten en un auténtico peligro para el rival en acciones a balón parado.

Nacho Ferri aterrizó en Países Bajos procedente de Bélgica, donde hizo 11 goles con el Westerlo en la Jupiler Pro League y ocho con el Kortrijk la temporada anterior.

El de Montaverner, tras salir del equipo de su pueblo, ingresó en el FC Ontinyent, donde estuvo durante cinco temporadas, hasta 2017. Con 12 años firmó en la UD Alzira en el que jugaría en categoría infantil, cadete y juvenil durante cuatro temporadas.

Ferri firmó por el Eintracht de Frankfurt para su filial sub-19. Al año siguiente ascendió al siguiente equipo del conjunto alemán y en la Hessenliga firmó 23 goles y 10 asistencias en 28 partidos que le sirvieron para tener un hueco en la primera plantilla del cuadro bávaro.

Sin embargo, fruto de su juventud, tuvo que buscar minutos en Bélgica durante dos temporadas y, ahora, está sorprendiendo en su estreno en la liga holandesa.

Conviene resaltar que ya fue internacional con la selección española en las categorías sub-15 y sub-17, y en mayo de 2023 fue convocado con la selección sub-19 para disputar dos amistosos. Ahora, son muchos los que creen que, si sigue madurando en la Eredivisie, podría tener un sitio en un combinado nacional en el que ya están otros más consagrados Miker Oyarzabal o Borja Iglesias. Eso sí, tanto Espí como Ferri se caracterizan más por ser auténticos depredadores del área, algo que sigue echándose en falta en 'La Roja'.

Su estreno en el Camp Nou no fue el soñado

Nacho Ferri ya sabe lo que es jugar en el Camp Nou, pero de visitante. La semana pasada fue titular en el escenario azulgrana en partido correspondiente a la Champions League y su equipo se llevó una 'manita'. El 5-1 no sería el resultado soñado seguramente por un delantero que acabó siendo sustituido en el minuto 63 por el hijo de Van Persie cuando Van Bronckhorst buscaba soluciones ante el 3-0 que campeaba ya en el marcador.