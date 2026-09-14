El Comité Ejecutivo de la UEFA va a anunciar, este martes en Tesalónica, que modifica las fases de clasificación para los grandes torneos. No se implementarán hasta el verano de 2028. Una vez termine la Eurocopa que se disputa ese año

Cambios al estilo Champions en la fase de clasificación del Mundial, la Eurocopa y la UEFA Nations League.IMAGO

El Comité Ejecutivo de la UEFA va a aprobar, si nada se tuerce, una revolución en cuanto al fútbol europeo de selecciones se refiere. Se acabaron las fases de clasificaciones tal y como conocemos hasta ahora, en grupos bien definidos, ya que el organismo que rige el balompié del Viejo Continente tiene la intención de cambiar el formato de la fases de clasificación para el Mundial, la Eurocopa y la UEFA Nations League para que sean similares a la actual fase de liga de la UEFA Champions League. Una decisión se implementará, en principio, a partir del año 2028. Justo después de la Eurocopa de ese año.

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha llevado a cabo una serie de consultas con todas las federaciones europeas y se tiene la intención de anunciar este martes, en Tesalónica (Grecia), estos cambios en las fases de clasificación de los tres grandes torneos de selecciones en los que participan los combinados del Viejo Continente.

Así será la nueva fase de clasificación para Mundial, Eurocopa y UEFA Nations League

En la nueva estructura, la UEFA Nations League (UNL) pasará, a partir de la edición 2028/29, de las cuatro ligas actuales a tres ligas de 18 equipos.

Cada liga estará compuesta por tres grupos de seis equipos que disputarán seis partidos contra cinco rivales diferentes: en casa o fuera contra equipos de bombos distintos, y en casa o fuera contra el rival de su mismo bombo. Con 55 selecciones participantes, la Liga C incluirá un grupo de 7 selecciones, cuyo calendario comenzará una ventana antes. Los cuartos de final, la final a cuatro y los playoffs de ascenso/descenso completarán el formato sin cambios.

Los clasificatorios europeos también adoptarán una estructura dividida en categorías: la Liga 1, compuesta por las 36 selecciones de las Ligas A y B de la UNL, y la Liga 2 compuesta por las 18 (o 19) selecciones restantes de la UNL.

En la Liga 1 habrá tres grupos de 12 selecciones extraídas de tres bombos de 12 selecciones. Cada selección jugará seis partidos de ida y vuelta contra seis oponentes diferentes, dos por bombo, de forma similar al formato de las competiciones de clubes de la UEFA.

La Liga 2 se organizará exactamente como la Liga C de la UNL con tres grupos de 6 (o uno de 7). Si bien se clasifican directamente para la fase final, las selecciones anfitrionas participarán en los Clasificatorios Europeos con un objetivo vinculado a su posición en la próxima edición de la UEFA Nations League.

Las selecciones mejor clasificadas de cada grupo de la Liga 1 se clasificarán directamente, mientras que las plazas restantes se asignarán a través de un sistema de play off que garantizará oportunidades justas de clasificación también para los equipos de la Liga 2.

De este modo, el fútbol europeo de selecciones cambiará totalmente a partir del verano de 2028 en Europa asimilándose desde ahí al nuevo formato de UEFA Champions League que ha tenido una buena acogida entre los aficionados.