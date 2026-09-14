Villarreal - Betis, resultado del partido de hoy de LaLiga

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, todo lo que acontezca antes, durante y después de este duelo entre dos equipos de Champions League, correspondiente a la quinta jornada del campeonato nacional de Liga 26/27, que se disputará a partir de las nueve de la noche

Bienvenidos al último partido de la 5ª jornada de LaLiga EA Sports, que enfrentará a dos equipos en dinámicas muy distintas. El conjunto local busca la primera victoria de la temporada . El Betis, conseguir la tercera consecutiva . Ingredientes únicos para cerrar una jornada de lunes. Y lo podrás seguir aquí, en ESTADIO Deportivo.

La situación no es que sea del todo cómoda para Íñigo Pérez . Ni mucho menos. Aunque en la cúpula amarilla no existen dudas, la afición piensa distinto. Los groguets quieren la primera victoria, y el equipo de Manuel Pellegrini puede ser una buena oportunidad. Esto declaró el técnico amarillo en la previa.

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Manuel Pellegrini sigue haciendo historia con el Betis. Tras conseguir la victoria en el regreso a la Champions League, puede poner un 12 de 15 en liga que le haría firmar un comienzo envidiable. Varios fueron los temas a tratar en la rueda de prensa, y esto dijo el míster acerca de todo ello.

Betis y Villarreal se unen para apoyar a Ceuta con una iniciativa significativa en el partido que cierra la jornada de LaLiga: "Todos somos Caballas"

En la previa del encuentro, se va a vivir un emotivo homenaje a la ciudad autónoma de Ceuta . Ambos equipos saltarán al terreno de juego con una camiseta bajo el lema " Todos somos Caballas ". Una muestra más de la importancia de esta cuestión para la sociedad española.

No se puede decir que La Cerámica sea una plaza poco conocida para Antony . Así ha recordado el Real Betis el gol que anotó la pasada campaña.

Un once más que reconocible, con la presencia de Cucho Hernández en punta de nuevo y el regreso de Ez Abde. Descansan Facundo y Antony.

Lo esperado. Tras semanas de dudas, el técnico confía en Gulácsi para este encuentro. Buena prueba tendrá el húngaro para demostrar su calidad.

Por el lado local, lo esperado. La gran apuesta es la portería, con el hambre de cambio que hay en Castellón para poder revertir la situación.

Manuel Pellegrini confía en la titularidad de Abde para poder buscar la victoria frente al Villarreal. El marroquí, tras jugar frente al Levante algunos minutos, no había vuelto a sumar minutos. Tras un verano recuperándose de su lesión, ya está al 100% para el Betis .

Una curiosidad que no ha pasado desapercibida en la previa. Lamine Yama l, en una entrevista, ha comentado que le gusta ver tanto los partidos del Real Betis como los del Villarreal. Seguro que el extremo no se perderá detalle alguno .

" Dani va mejorando. Llevaba en un tiempo largo sin entrenar con un grupo futbolístico, así que también se ha arriesgado a apurarlo mucho por alguna lesión muscular, pero ya se ha ido integrando mucho más y también está en la lista de citados ".

Hernández Maeso será el encargado de impartir justicia esta noche en La Cerámica. Una designación que no ha dejado muy satisfecha a la parroquia verdiblanca.

"Abde está bien. Está recuperado, desde hace un par de semanas está entrenando fuerte. Antony tenía algunas molestias. Los rendimientos individuales son importantes".

"Desde el partido de Champions, tenemos recuperación total. Respecto al del jueves, primero va el de hoy. Tenemos que hacer uso del plantel para hacer frente a las tres competiciones".

"Lo que se hace para atrás no sirve. Aunque hayamos ganado los dos anteriores, no significa que lo hagamos hoy".

"Hay temporadas que tienes un inicio mejor o no tan bueno. Hay un cambio de entrenador y los jugadores se están adaptando. La realidad es que no hemos conseguido los puntos que queríamos".

Como hemos comentado antes, los equipos salen con una camiseta conmemorativa en honor a la ciudad autónoma de Ceuta.

Divertido momento en La Cerámica. Fornals choca con Hernández Maeso, que cae al terreno de juego. Ya se ha reanudado el juego con las risas de ambos protagonistas.

¡Primer remate del encuentro! Pépé no se lo piensa dos veces y lo intenta desde fuera del área, marchándose el disparo cerca de la portería de Álvaro Valles. Algo mejor los de Íñigo Pérez en el partido.

Gran disparo de Bellerín desde la frontal del área, teniendo que hacer una parada de mucho mérito para evitar el primero.

Vaya ocasión del Villarreal, que ha visto a Álvaro Valles como el enemigo. Dando hasta en el travesaño, hace una doble intervención para evitar el primero. Gerard Moreno, en el córner, anotó pero estaba en un claro fuera de juego.

Ocasiones muy claras en ambas áreas en pocos minutos, aprovechando ambos equipos la electricidad que tienen para atacar los espacios en las transiciones. El partido está precioso en Castellón.

Bellerín , protagonista absoluto del ataque verdiblanco. El costado derecho está siendo el más buscado por los de Manuel Pellegrini, consiguiendo posiciones finales con mucho peligro. Partido fantástico para el espectador neutral.

Gran pase al interior del área de Carlos Romero a Buchanan, cuyo golpeo toca en Bartra para meterse dentro de la portería de Álvaro Valles. Sin embargo, el canadiense se encontraba adelantado. Segundo gol anulado para los locales, por escasos centímetros.

La alta presión del Villarreal está generando mucho daño en el Betis, aunque los de Pellegrini están sabiendo parar esas acometidas e intentar enganchar ocasiones arriba. Partido muy bonito.

Tras la aparición de las estrellas de la máxima competición continental, toca volver a la realidad de LaLiga. Groguets y béticos se miden en la jornada cinco de LaLiga EA Sports, todo ello con sensaciones muy distintas en ambos conjuntos. El equipo local no puede presumir precisamente de una racha envidiable, sino más bien de todo lo contrario. Los de Íñigo Pérez aún no conocen la victoria en los cinco encuentros que han disputado esta temporada y se encuentran en puestos de descenso, con apenas dos puntos. Una situación muy diferente a la del conjunto sevillano, que ya acumula dos victorias consecutivas que han disparado el optimismo tanto en LaLiga como en la Champions League.

Un proyecto debe fundamentarse en la confianza en el técnico, pero ya se sabe que el fútbol no entiende de eso. Los castellonenses necesitan comenzar a sumar de tres en tres, sobre todo para evitar que el Real Betis establezca ya una distancia de diez puntos, algo que podría resultar clave en las últimas jornadas de LaLiga. La Cerámica confía en que el primer paso pueda darse en la noche de este lunes, encauzando el rumbo antes del largo parón de selecciones que se avecina.

El Betis, con la flechita hacia arriba

Pocas noticias pueden ser más positivas para Manuel Pellegrini que poder decir que, a excepción de Aitor Ruibal, no le queda ningún jugador en la enfermería. Esto le permite disponer de un importante número de futbolistas y contar con un mayor margen de decisión. Sin embargo, hay que tener cautela. De hecho, para este duelo frente al Villarreal, uno de los que se queda en casa es Diego Llorente. El central sufrió un fuerte golpe frente al Real Madrid que le provocó la fractura de los huesos propios de la nariz, por lo que ahora luce una máscara.

En la rueda de prensa previa, el chileno comentó que estaban a la espera de unas pruebas médicas debido a unas pequeñas molestias para comprobar si podía viajar a Castellón. Finalmente, se queda en Sevilla.

Otro de los que no viaja es Morante Jr. El extremo estuvo presente en el empate a cero del filial frente al CA Antoniano, siendo titular, aunque posteriormente fue sustituido. Uno de los que sí viaja es Iker Losada, considerado uno de los descartes del técnico al no haber encontrado una salida para solucionar su situación.

Un Villarreal con una oportunidad de oro

“Somos un cuerpo técnico al que no le gusta mentirse a sí mismo. Creemos que merecimos más en muchos partidos y por eso sientes frustración y rabia. Creemos que llegará un momento en el que todo se dará, en el que obtendremos los resultados que merecemos. La plantilla es fuerte, estos jugadores tienen experiencia y habrán vivido situaciones similares”, explicó Íñigo Pérez en la última rueda de prensa. El técnico mantiene la máxima confianza en poder revertir esta situación, y qué mejor manera de hacerlo que frente a un rival directo.

Una de las novedades esperadas se encuentra en la portería. Tras las últimas actuaciones de Luiz Júnior, el veterano Gulácsi apunta a ser titular en una posición que, durante este comienzo de temporada, ya ha dado varios quebraderos de cabeza.