Pellegrini, crítico con el calendario, confirma a Abde, ve la luz con Dani Ceballos y revela el siguiente paso con Isco en el Betis: "Está aguantando mejor"

El técnico chileno afirma que el internacional marroquí se encuentra al cien por cien, a la par que destaca brotes verde en la evolución de los centrocampistas y considera mal programadas las fechas de los tres partidos venideros

Manuel Pellegrini ofreció este mediodía la rueda de prensa previa al partido de este lunes contra el Villarreal y se refirió al estado físico de los principales puntales de la plantilla que están entre algodones,

De esa forma, lo primero que hizo fue confirmar la recuperación y el regreso a una lista de Ez Abde, que se entrenó hoy con el grupo y asegura que se encuentra disponible para contar con su desborde.

"El equipo ha entrenado bien. Ya tuvimos una recuperación larga de martes a lunes, así que no hay problema en ese aspecto. Abde ya se ha integrado también plenamente al 100% en los entrenamientos y está en la lista de los citados", apuntó el preparador verdiblanco, que también ha incluido a Diego Llorente más allá de que aún le genere dudas si está para jugar o no.

Dudas con Diego Llorente y optimista con Ceballos

"Vamos a ver a Diego Llorente, que tuvo una pequeña molestia. Dependerá de los exámenes de esta tarde, de momento está en una lista de 24", precisó el 'Ingeniero', que se refirió a la mejoría de Dani Ceballos en los últimos entrenamientos, lo que le podría permitir disponer de sus primeros minutos.

"Dani va mejorando. Llevaba en un tiempo largo sin entrenar con un grupo futbolístico, así que también se ha arriesgado a apurarlo mucho por alguna lesión muscular, pero ya se ha ido integrando mucho más y también está en la lista de citados", apuntó el míster, cuestionado también por cómo se encuentra Isco tras tres titularidades consecutivas.

Pellegrini especifica el plan con Isco hasta el parón

"Isco se encuentra bien físicamente. Creo que ha sido muy importante dosificarlo, no hacerle jugar más de 50 minutos. Seguramente de aquí al parón vamos a seguir con la misma previsión, pero él está aguantando mejor los partidos, está con menos dolor y sabemos que es un jugador muy importante para nosotros", apuntó.

También se le preguntó por el status de Lo Celso en el equipo y lo que puede aportar una vez que ya lleva dos partidos disponibles. "Todos conocemos su trayectoria y su calidad espectacular, que para nosotros, para el tipo de fútbol que hacemos nos viene muy bien. Ha tenido una lesión muscular larga, ha tenido también unas vacaciones postergadas después del Mundial... Se reintegró tarde y lesionado al trabajo, pero yo lo veo cada día mejor y, sin lugar a dudas, en alguno de los próximos partidos va a tener minutos. Es un jugador decisivo", indicó.

Duro con el calendario de partidos

Por otro lado, criticó el calendario cargado de partido en estos días, sin apenas tiempo para recuperar. "Me pareció muy mala la programación que se hizo en cuestión de los partidos, tanto para nosotros como para Villarreal. No tenemos ni ventaja ni desventaja con el equipo que jugamos", señaló Pellegrini, que hizo hincapié en que ahora juegan "lunes, jueves y domingo con viajes de por medio"

"Creo que lo más lógico es haber jugado el martes, y haber jugado el sábado o el domingo, para no tener tantos partidos de carga en la semana, que además venimos de la Champions League", lamentó.