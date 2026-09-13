Antony y Cucho Hernández se suman a la sesión previa a Villarreal con visita de Fajardo y Adrián

Normalidad en la sesión del conjunto verdiblanco antes de viajar a Castellón, con la aparición tanto de Antony como de Cucho Hernández sobre el terreno de juego en el que puede ser una oportunidad importante para Dani Ceballos

Doce de quince. Un objetivo que, en esta temporada, únicamente está al alcance de dos clubes —sin contar al FC Barcelona, que juega esta tarde— y que demuestra que el comienzo del año es más que positivo. Las dos victorias consecutivas frente al Real Madrid y al Lille han llenado de optimismo a una afición que, apenas días antes, criticaba el cierre del mercado de fichajes del área dirigida por Manu Fajardo. Eso ya terminó y, una vez que echó a rodar la pelota, todo pareció funcionar en La Cartuja. Ahora quedan pasos importantes que dar y, a pesar de estar en la quinta jornada, el equipo puede dar un golpe muy significativo el próximo lunes.

El conjunto de Manuel Pellegrini, con nueve puntos ya en el bolsillo, tendrá que viajar a Castellón para enfrentarse a todo un Villarreal. El conjunto castellonense, a pesar de disputar de nuevo esta temporada la tan ansiada Liga de Campeones, ha firmado un arranque que deja muchas dudas. La llegada de Íñigo Pérez al banquillo groguet, por ahora, no ha servido para conocer la victoria desde el comienzo de la temporada. Ni en Liga ni en Champions. Una situación que preocupa, ya que, a pesar de que el equipo no juega mal, cuesta reconocer esa seña de identidad que Marcelino imprimió a la plantilla. Por lo tanto, es una buena oportunidad para que los de Manuel Pellegrini puedan asaltar La Cerámica y ampliar la diferencia hasta los diez puntos. Se dice pronto.

Es por ello que el equipo ya trabaja con miras a lograr los tres puntos en esta complicada visita. Cabe recordar que la próxima semana habrá jornada intersemanal, la penúltima antes del largo parón de selecciones, de hasta tres semanas. Salir con buenas sensaciones de todos estos encuentros es vital, y el cuadro bético lo sabe. En cuanto a la sesión previa al viaje, apenas se han visto novedades. Antony y Cucho Hernández fueron las ausencias más significativas del pasado viernes, aunque sus molestias no parecían impedirles estar sobre el terreno de juego este lunes. Dicho y hecho. Ambos han completado la sesión de este domingo y viajarán con normalidad a Castellón de la Plana. También sigue entrenando Dani Ceballos, que ya fue convocado para el duelo de la Champions League, pero no pudo gozar de minutos en la remontada bética. Muchos son los que piensan que tendría que hacer su debut en La Cartuja, pero Pellegrini no es de esos entrenadores que se achantan. Si tiene que entrar, entrará.

La única baja reseñable del equipo es Aitor Ruibal, que sigue recuperándose de su lesión. Su evolución irá marcando los tiempos. Como detalle destacado de la mañana de hoy, y tal y como ha captado ESTADIO Deportivo, tanto Manu Fajardo como Adrián San Miguel han estado presentes en el entrenamiento. Han llegado poco después de que apareciesen los medios de comunicación y han permanecido allí durante el periodo abierto a la prensa. Con todo esto, el conjunto verdiblanco ya se prepara para intentar un nuevo asalto, en este caso frente al Villarreal, un rival directo.