Ez Abde, más que posible baja con Marruecos en el parón de selecciones

Mohamed Ouahbi, que ha causado según su ex compañero Amrabat que éste no vuelva a los 'Leones del Atlas', estaría de acuerdo en no citar todavía al extremo verdiblanco, que se recupera de un proceso vírico y aún no tiene las mejores sensaciones con la recuperación de su rodilla

Sería una gran noticia para el Real Betis, que tiene mucho mejor 'feeling' con Mohamed Ouahbi del que tenía con su antecesor en el cargo, Walid Regragui. No en vano, el nuevo seleccionador marroquí dio descanso en marzo de este año a Sofyan Amrabat, que acababa de volver de su larga lesión en el tobillo derecho, para que recuperara la forma con su entonces equipo, dejándole sin citar para los amistosos de preparación para el Mundial de 2026 ante Ecuador y Paraguay unas horas antes de que fuera al fin titular y marcara un golazo contra el Panathinaikos en la Europa League. Luego, hubo hilo directo tras la lesión de Ez Abde en el amistoso ante Noruega.

De aquellos barros llegan aún lodos en el caso del extremo, que jugó algo más de un cuarto de hora en el Ciudad de Valencia, pero que se ha perdido los dos encuentros anteriores y los posteriores, contra Real Sociedad y Valencia CF por no tener aún ritmo tras el esguince de grado medio en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufrió en junio, así como frente a Real Madrid y Lille por un proceso vírico, aunque las palabras de Manuel Pellegrini antes del duelo en tierras francesas acerca de que el de Beni Melal no tenía aún las mejores sensaciones en la articulación dañada abrieron las carnes del beticismo, como suele decirse coloquialmente.

Ausencia pactada ante Gabón y Lesoto

Sea como fuere, al '10' bético se le espera de vuelta en alguno de los tres partidos en seis días que se le avecinan ahora a los del 'Ingeniero' antes del parón de selecciones, que durará en este caso tres largas semanas, incluso más para algún equipo. La buena noticia es que, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, el propio Ez Abde y el Real Betis habrían pactado con la FRMF quedarse fuera la semana que viene de la convocatoria de Marruecos para los dos encuentros clasificatorios para la Copa de África ante Gabón (25-S) y Lesoto (29-S), así como del posible amistoso de primeros de octubre que se negocia tras la negativa de Argentina a viajar a Rabat en esas fechas.

Lo de Amrabat, por decisión propia

Una gran muestra del compromiso de Ez Abde con su club y, de confirmarse, de la sintonía con los nuevos responsables del combinado magrebí, al que tampoco acudirá, esta vez por decisión propia, el mencionado Sofyan Amrabat, que anunciaba hace unos días que mientras Mohamed Ouahbi siga en el banquillo se ausentará de los compromisos con el combinado nacional. Sin especificar las razones, parece que la relación del otrora responsable del equipo olímpico de los norteafricanos con la vieja guardia del vestuario de los mayores no es la mejor, razón por la que podrían imitar al de Huizen algunos veteranos más.