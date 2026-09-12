España - Estados Unidos en directo: resultado del partido de semifinales del Mundial 2026

Sigue en ESTADIO Deportivo el encuentro en el que el equipo de baloncesto femenino nacional va a intentar dar la sorpresa frente a la todopoderosa Estados Unidos la cual es la dominadora de este deporte

La Selección Española no tiene nada que perder en un partido que comienza a las 20:00 horas.

¡Buenas tardes! Bienvenidos a las semifinales del Mundial de baloncesto femenino en el que se enfrentan España y Estados Unidos. El equipo rojigualdo ha llegado a la penúltima ronda del torneo dejando buenas sensaciones, pero ahora tiene un reto casi imposible ya que Estados Unidos en la gran dominadora de este deporte.

España llega con muy buenas sensaciones a este partido contra Estados Unidos después de ganar en cuartos de final a Australia por 66-89.

Faltan 20 minutos para el comienzo del partido. Tanto España como Estados Unidos ya conocen quien es el primer finalista del Mundial 2026 ya que Francia ha derrotado a Alemania por 86-64.

No están solas las jugadoras españolas ya que hay deportistas que no se han querido perder el partido y las apoyarán. Uno de ellos es Javi Martínez.

Muy animadas las jugadoras españoles que salen a la pista muy motivadas y cantando: "¡A por el bote!".

Para hacerlo, va a necesitar el mejor rendimiento de algunas de sus estrellas como Iyana Martín, Awa Fam y Megan Gustafson.

Diez minutos para el comienzo del partido. España no tiene nada que perder, pero el objetivo es dar guerra e intentar ganar a Estados Unidos.

Suenan los himnos de España y Estados Unidos. Todo preparado para el comienzo del partido de semifinales del Mundial 2026 de baloncesto femenino.

Ha comenzado el partido muy bien para España ya que se ha puesto 5-0 por delante. Triple de Awa Fam y canasta de Carrera.

España se enfrenta, a partir de las 20:00 horas, a la todopoderosa Estados Unidos en las semifinales del Mundial 2026 que se está disputando en Alemania. La selección femenina de baloncesto no tiene nada que perder y sí mucho que ganar debido a que se mide al combinado dominante e intratable de este deporte y que cuenta con estrellas del calibre de Caitlin Clark o Angel Reese. Las jugadores entrenadas por Miguel Méndez saben perfectamente que están ante un reto mayúsculo, pero también conocen que si vencen a Estados Unidos harán historia ya que se meterían en la final del Mundial 2026.

Así llega España a la semifinal contra Estados Unidos

España llega a este partido de semifinales contra Estados Unidos con muy buenas sensaciones ya que a excepción del tropiezo contra Malí en fase de grupos el equipo ha dado un gran nivel defensivo y ha estado muy acertado desde el triple salvo en momentos muy puntuales.

La selección femenina de baloncesto se impuso en cuartos de final a Australia con claridad (69-88), dejando así claro que puede competir contra cualquiera. España cimentó su triunfo gracias a un excelente primer cuarto en donde ahogó el ataque rival con una defensa de manos rápidas y que hizo que Australia cometiera muchas pérdidas. Por otro lado, el acierto desde la línea de 3 también fue fundamental para la Selección Española ya que le permitió adquirir una ventaja de más de 10 puntos que fue gestionando durante el resto del encuentro.

Ni siquiera un pequeño apagón ofensivo que sufrió en el último cuarto hizo que Australia de acercara a España.

La Selección Española de basa en el bloque como su punto fuerte para ir ganando partidos, pero también es cierto que para ganar a Estados Unidos va a necesitar que algunas de sus estrellas como son Iyana Martín, Awa Fam o Megan Gustafson tienen que hacer su mejor partido.

Así llega Estados Unidos a la semifinal contra España

Estados Unidos, por su parte, llega a este partido de semifinales del Mundial 2026 en el que se enfrenta a España prácticamente sin haber pasado apuros. El conjunto americano es tremendamente superior al resto de equipos y eso le permite ir pasando rondas sin tener que dar su mejor nivel sobre la pista.

El ejemplo más claro se vio en el encuentro de cuartos de final en donde Estados Unidos arrasó a una Hungría (108-56) que no pudo dar ningún tipo de guerra.

Estados Unidos es la gran dominadora de este deporte, nadie le gana, y cuenta con las mejores jugadoras del mundo las cuales juegan en la WNBA.

Caitlin Clark, desde el exterior, y Angel Reese, desde la zona, son las jugadoras más conocidas y mediáticas de Estados Unidos, pero la realidad es que el combinado americano cuenta con una plantilla de 12 deportistas que pueden hacer un destrozo a cualquier rival, incluida España.

Con este panorama, la realidad es que España tiene muy difícil ganarle a Estados Unidos, que parte como clara favorita para ganar el partido, pero esto es deporte y cualquier cosa puede pasar.