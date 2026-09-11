España - Estados Unidos: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de baloncesto del Mundial femenino de Alemania 2026

La selección española femenina de baloncesto se juega el pase a la final del Mundial 2026 ante la poderosa Estados Unidos

España lograba este jueves clasificarse para las semifinales del Mundial ocho años después y se enfrentará al ‘Dream Team’ de Estados Unidos en un duelo entre las consideradas ahora mismo, con permiso de Francia, como las mejores selecciones del mundo.

La nueva generación española, que metió a tres jugadoras en la primera ronda del Draft de la NBA, y un equipo que cuenta con una pívot de la calidad de Megan Gustaffson está demostrando estar en condiciones de, al menos, plantar cara a las americanas.

Ante Australia, una potencia histórica y con varias jugadoras de la WNBA, barrió en la primera mitad y supo aguantar sin problema su ventaja tras el descanso. Los 23 puntos de ventaja (66-89) delataban la diferencia entre unos y otros.

"Volver a soñar era el lema de la concentración y aquí estamos, jugando unas semifinales, era donde queríamos estar", señala la capitana de la selección española femenina de baloncesto, Alba Torrens, que destacaba el potencial de las jóvenes: "Brillan en todos los sentidos y nos hacen brillar a nosotras".

Alemania da la sorpresa ante Bélgica

Tras la victoria de España ante Australia y la sorpresa de Alemania frente a Bélgica, una de las favoritas, Francia se enfrentará a las anfitrionas alemanas y España contra Estados Unidos en unas semifinales de máximo nivel en la Copa del Mundo femenina de baloncesto.

Miguel Méndez, seleccionador nacional, avisa que ante la potente selección estadounidense preparará el partido "para ganar", pero antes quería dar valor al gran encuentro hecho por España en cuartos ante Australia. "Jugamos una buena primera parte y controlamos el partido en la segunda. Somos un equipo. Es difícil nombrar a una que no haya estado a su nivel hoy", afirmaba.

Aunque no destacó a nadie, la que se llevó el premio a MVP fue una Alicia Flórez que ahora mira con ambición al partido ante Estados Unidos, avisa que “todos los equipos son batibles” y que en el duelo de este sábado “puede pasar cualquier cosa”.

A qué hora es el España - Estados Unidos del Mundial femenino de Alemania 2026

El partido del Mundial femenino de Alemania 2026, que se está jugando en Berlín, entre las selecciones de España y Estados Unidos, perteneciente a las semifinales, se va a disputar este sábado 12 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el Berlin Arena de la capital alemana.

Dónde ver en TV y online el España - Estados Unidos del Mundial femenino de Alemania 2026

Este partido entre las selecciones de España y Estados Unidos se podrá ver a través de RTVE. Los derechos en España los tiene RTVE, por lo que todos los partidos se verán por alguno sus canales. En este caso lo televisará Teledeporte, así como la plataforma RTVE Play. Así mismo, también se puede ver en DAZN y en Movistar +, a través de sus plataformas.

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