El Real Madrid se calienta con los veteranos: "Ellos saben lo que significa llevar esta camiseta"

Pedro Martínez valora la situación actual del equipo blanco antes de afrontar el torneo Costa del Sol y, sobre todo, su primer torneo oficial: la Supercopa de Europa

Una derrota ante el Breogán, con un gran enfado incluido de Pedro Martínez, y una paliza ante un Baskonia mermado y bajo mínimos. Ese ha sido el balance del Real Madrid en sus dos partidos de pretemporada y con el que llega antes de afrontar el Torneo Costa del Sol, el compromiso 'amistoso' más importante que va a disputar en la pretemporada y en el que se va a enfrentar a dos de los mejores equipos de la Liuga ACB: La Laguna Tenerife (viernes, 20:00 h) y Unicaja de Málaga (sábado, 19:00 h).

Luego ya llega la primera competición oficial, la primera Supercopa de la Euroliga, que se juega en Dubai el 18 de septiembre, ante el conjunto local, el Olympiacos y el Fenerbahçe. A ésta espera llegar ya el equipo de Pedro Martínez con una marcha más. Y aunque no está siendo fácil por todos los cambios que conlleva la llegada de un nuevo entrenador, el técnico catalán está satisfecho con lo que está viendo..

De hecho, el ex del Valencia quiso destacar "la actitud de los jugadores desde el primer día, intentando hacer las cosas con muy buena mentalidad, entrenando con muchísimo esfuerzo y sabiendo que es un momento muy importante" para un Real Madrid que viene de un año en blanco. "Estamos sentando las bases de lo que después queremos hacer en competición y la mentalidad de los jugadores me está pareciendo extraordinaria”, asegura Martínez a los medios del club, donde quiso destacar la ayuda que está recibiendo de los capitanes (Llull y Tavares) y de los que llevan más años en el plantel madridista.

“Los jugadores más experimentados están tirando del grupo día a día de una forma encomiable. Contamos con ellos, primero porque ellos saben lo que significa llevar esta camiseta y después tienen la experiencia de jugar competiciones de altísimo nivel. (...) Ellos están enseñando el camino a los nuevos, que lo tienen que aprender y que no tienen mucho tiempo para ello. Esa conjunción entre los jugadores más experimentados y los que llevan menos tiempo, ahora mismo, es de vital importancia”, advierte el técnico madridista.

Sergio Llull asume el reto

Uno de esos veterano, Sergio Llull, aseumía que ese era su papel y más siendo el capitán. El balear asume que su papel es dirigir a los nuevos e inculcarles de "lo más rápido posible" cuáles son los valores del club y sus objetivos. "Hay que ayudarles en todo lo que podamos. Y los que llevamos más tiempo, no solo el capitán, sino los demás con más experiencia, intentamos que todos conozcan pronto lo que representa defender esta camiseta”, avisa.

Llull, que cumple su vigésima primera temporada como madridista, tiene claro que el objetivo debe estar en levantar un trofeo desde el primer día. “Empezar disputando un título siempre es especial. Vamos a intentar hacer un buen trabajo en esta primera Supercopa de la Euroliga para intentar ganarla. Es un torneo nuevo con cuatro grandes equipos y tenemos que ir a por todas”, advierte el capitán blanco, que ve a sus compañeros "con ganas".

Pedro Martínez ve al Madrid para competir

Sobre cómo llega el equipo a este tramo final, con el torneo en Málaga y la primera competición oficial en Dubai, Pedro Martínez es positivo y sólo pide que todos estén en la "misma página". "Que seamos capaces de tener claro cuales son nuestras prioridades en ataque y en defensa y confiar en que el trabajo que hacemos para que esas prioridades sean importantes, y nos sirvan en los encuentros. Esa es en la línea que estamos ahora”, destaca el preparador merengue.

Martínez tiene claro lo que quiere y no duda en señalarlo: "Me gustaría que tuviéramos una defensa proactiva, que sea una defensa agresiva, que juguemos rápido y que seamos capaces de compartir el balón. Estas serían un poco las prioridades y los factores básicos que queramos que se vean lo antes posible”, sentencia el catalán.