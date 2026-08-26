Kyle Singler, exjugador del Real Madrid, ya no puede más: "Mi vida corre peligro"

Lleva más de dos años con problemas de salud mental y el último video que circula por las redes sociales confirman el alarmante estado en el que se encuentra

Hace casi dos años ya, el mundo entero de la NBA se unía mandar fuerzas y ánimo a Kyle Singler, quien pidió ayuda a través de las redes sociales confirmando estar pasando un problema de salud mental. Y dos años después, ha vuelto a salir a la palestra temiendo porque teme por su vida.

Muchos excompañeros suyos se preocuparon por él en su día y la noticia, obviamente, llegó a España al haber sido jugador del Real Madrid, entre otros equipos.

Su video publicado en Instagram dejó en shock a todos. Su estado físico, sin camiseta y con una delgadez muy preocupante: "Necesito hacer un comunicado porque siento que mi voz está siendo silenciada. Cada día me lanzan mierda a mi paso. He sido maltratado y han abusado de mí. Mi comunidad está jodida. Me han convertido en un ejemplo mental y temo por mi vida. Todos los días miro para otro lado como alguien que pueda ser un problema y dificultar las cosas a la gente, cuando sólo intento ser útil. Siento que hay un propósito para no valorarme ni respetarme".

A raíz de ahí, algunos como Kevin Love comenzaron a buscar ayuda pública para él: "Te amo Kyle. Ponte en contacto conmigo cuando puedas. A todos los que han pasado tiempo con Kyle Singler y cuyas vidas ha tocado: cólmenlo con el amor y el apoyo que necesita y merece".

El nuevo video de Kyle Singler que ya circula por las redes sociales

Dos años después, su aspecto sigue igual o peor. Una nueva publicación en su cuenta de Instagram arremetiendo contra el legendario entrenador Mike Krzyzewski , quien lo entrenó en la Universidad de Duke, ha hecho saltar las alarmas de nuevo

Afirma que han entrado en su casa y le han robado dinero, así como que han manipulado sus cuentas bancarias: "Me ha tendido una trampa, me ha abandonado. Entrenador, ¿dónde está? Creí que estábamos en el mismo equipo", se le oye balbucear casi. Juntos ganaron el título de la NCAA en 2010 y Kyle fue la figura clave.

"Estoy encerrado en mi casa y ya no tengo libertad. Me siento como un prisionero. Mi vida corre peligro", son otras de las frases que pronuncia.

La trayectoria de Kyle Singler

En la NBA, Singler jugó de 2012 a 2015. Fue elegido en la trigésimo tercera posición del Draft de la NBA de 2011 por Detroit Pistons,​ pero fichó finalmente por el Lucentum Alicante de la liga ACB, con una cláusula que le permitía su salida en caso de desbloqueo del lockout de la NBA que, posteriormente, se llevó a cabo en 2012.Singler jugó en las filas de los Oklahoma City Thunder. Antes, tras salir de la Universidad de Duke, jugó en España en equipos como el Lucentum Alicante (2011), el Real Madrid (2011-12), el Monbus Obradoiro (2018-19) y en el Iberostar Tenerife (2019).En su debut en la Liga Endesa, con el Lucentum Alicante y frente al Bizkaia Bilbao Basket, logró el MVP de la jornada con 32 puntos de valoración. En sus diez partidos en el Lucentum Alicante promedió 14,4 puntos y 3,4 rebotes, dejando al equipo con un balance de 7 victorias y 3 derrotas, siendo estos el equipo revelación de la ACB.Con 2,03 metros de altura jugaba en la posición de alero. Es hermano del también jugador de baloncesto E.J. Singler.