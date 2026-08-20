Izan Almansa deja el Real Madrid y prueba una nueva aventura en su carrera

El joven pívo murciano regresa a Estados Unidos, donde ya jugó dos años en el G-League y donde intentó dar el salto a la NBA el pasado verano

Con 21 años recién cumplidos, Izan Almansa ya ha jugado la G-League, la Liga australiana, la ACB y ahora va a probar suerte en la NCAA. El que fuera el mejor jugador (MVP) del Mundial sub 19 de 2023 y MVP del Mundial Sub 17 de 2022 y del EuroBasket Sub 18 de ese mismo año no logra estabilizar una carrera que no deja de dar bandazos.

Sus mejores actuaciones en los dos últimos años han llegado con la selección, en la que tanto Sergio Scariolo como Chus Mateo le han seguido llamando. Este año, con el Real Madrid, sólo ha disputado 22 partidos, en los que ha anotado 99 puntos y dado siete asistencias. Y ha tenido que foguearse, sobre todo, en la Liga U22.

Pese a firmar hasta 2029 por el equipo blanco, su salida estaba cantada. Necesitaba obtener un permiso para poder competir en la NCAA y al fin lo ha logrado.

El Real Madrid le despide con honores

El propio club madridista anunciaba este jueves su desvinculación. "El Real Madrid C. F. e Izan Almansa han acordado dar por finalizada su etapa como jugador de nuestro club", publica el Madrid, quien valora "su compromiso y dedicación durante la temporada" y le desea "lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida".

Aunque no se ha dado a conocer su destino, todo apunta que jugará en la misma universidad, los Bulldogs de Gonzaga, en la que lo ha hecho este año Mario Saint-Supéry, que ha regresado a la ACB para jugar en el Valencia Basket.

La salida de Almansa con destino a la NCAA no es la única que 'teme' el club blanco, quien ve cómo uno de sus mejores canteranos, el alemán Fabian Kayser, podría seguirle los pasos en los próximos meses y dar el salto a la Liga universitaria norteamericana.

Bassala Bagayoko, de Bilbao a los Texas Tech

Quien es seguro que lo va a hacer es el pívot maliense Bassala Bagayoko, que ha anunciado este jueves que deja el Surne Bilbao para jugar la próxima temporada en el Texas Tech de la competición universitaria estadounidense (NCAA).

La continuidad de Bagayoko era la única duda que le quedaba al club bilbaíno para confirmar la plantilla con la que empezará a competir este año.

Bagayoko, que es el jugador más joven en debutar en la ACB (14 años, 7 meses y 15 días), llegó a Bilbao en agosto de 2024 en el tramo final del proceso de recuperación de una grave lesión de rodilla. Tras recuperarse, ha sido importante en las dos últimas temporadas, en la que su participación ha ido creciendo pese a que sólo cuenta con 19 años actualmente.