Carlos Alcaraz recibe un portazo y una proposición antes del US Open

El murciano, que aún no sabe si podrá disputar este US Open, ya ha recibido una propuesta por parte de Coco Gauff para el próximo año

Mientras Carlos Alcaraz termina su puesta a punto para intentar llegar al US Open que comenzará a finales de este mes, su nombre sigue estando en boca de todos. El tenista español sigue siendo uno de los principales reclamos de los diferentes torneos y uno de los jugadores con los que la mayoría desean compartir pista, pero como compañero.

Al menos, así de claro se lo ha dejado Coco Gauff. La tenista norteamericana se ha negado en rotundo a participar en una batalla como la que protagonizaron Sabalenka y Kyrgios a finales de 2025. Sin embargo, le ha lanzado toda una proposición para el próximo curso.

Después de que sellara su pase a octavos de final del WTA Cincinnati 2026, tras superar a su compatriota Ann Li por 6-1 y 7-6, con remontada incluida en la segunda manga, fue cuestionada por la posibilidad de jugar un enfrentamiento mixto de exhibición ante Carlos Alcaraz. Y su contestación fue tajante: “Por mi propia confianza, probablemente no pisaría la pista con él. No me opondría, pero preferiría que estuviera en el mismo lado de la pista que yo, y estaría dispuesto a jugar dobles mixtos con él. Mi papá probablemente seguiría apostando por mí, ¡incluso si yo apostara por Carlos".

De esta forma, con esta intervención mediática realizada en USA Today Sports, la estadounidense le ha dejado la puerta abierta para participar en algún torneo mixto en un futuro.

Hasta la fecha, Gauff no ha sido partidaria de participar en estos torneos por no desgastarse para los momentos claves de los Grand Slams, pero cada vez estos están ganando cada vez más repercusión y mayor seguimiento, por lo que no sería de extrañar que el próximo curso cambiara de opinión si Alcaraz se ofrece a compartir equipo con ella.

Cabe recordar que el tenista murciano ya participó el año pasado junto a Emma Raducanu en dicho certamen norteamericano. Para este curso se le relacionó con Serena Williams, pero la lesión del tenista de El Palmar frenó en seco dicha inscripción.

Juan Carlos Ferrero, relacionado con Rafa Jódar

En otro orden de cosas, su exentrenador Juan Carlos Ferrero ha sido relacionado con el nuevo tenista de moda en España, el madrileño Rafa Jódar.

El de Leganés ha comentado ya en varias ocasiones que sólo su padre tiene derecho a sentarse en su banquillo y que está muy contento con su dirección. Sin embargo, una ex número uno del mundo le ha aconsejado hacerse con los servicios del técnico valenciano para seguir progresando.

Concretamente, ha sido Rennae Stubbs la que le ha sugerido a través de su podcast que le dé una pensada a dicha idea: "Tal vez pueda añadir alguien a su equipo que pueda sumar, como Juan Carlos Ferrero. Alguien que pueda aportar esa dimensión extra sobre cómo manejar emocionalmente la semifinal y la final. Cómo lidiar con la prensa. Su padre ha hecho un gran trabajo y es una persona encantadora, pero dar el siguiente paso para ganar los títulos más importantes no será tarea fácil".

Asimismo, ha criticado el carácter que ha mostrado hasta la fecha en su primer curso en el circuito, dejando claro que le queda mucho por aprender: "Tiene un carácter un poco quisquilloso o irritable, a veces es algo brusco en la pista. Pero tiene 19 años; está aprendiendo a lidiar con estas presiones".