Rafa Jódar rompe otra vez sus cordones pero su sueño termina en Cincinnati

El joven tenista madrileño tuvo el billete de cuartos de final en sus manos tras ganar el primer set e ir ganando 6-5 en la segunda manga. Pero esta vez ni sus zapatillas le salvaron de la remontada firmada por Flavio Cobolli

Cincinnati será difícil de olvidar para Rafa Jódar, sobre todo, por las críticas que recibió tras su debut ante Denis Shapovalov al parar el partido varias veces porque se le rompían sus cordones. El madrileño contestó a sus 'haters' llevándose una bolsa llena de zapatillas ante Alejandro Tabilo por si le volvía a ocurrir lo mismo. Y venció por la vía rápida al chileno y sin tener que usar ningún par más.

Pero en los octavos de final, el de Leganés ha vuelto a toparse con la realidad. Tuvo muy bien encarrilado el partido y por momentos tuvo el billete de cuartos en sus manos, cuando había ganado el primer set (6-4) y restaba para ganar la segunda manga. Finalmente, Cobolli forzó el tie-break, donde a Rafa se le volvieron a romper sus cordones, lo ganó y le superó en el tercer y definitivo set por 3-6.

El italiano le dio a probar su propia medicina, la de la remontada. Esa por la que se ha caracterizado hasta ahora el tenista madrileño en su primer año en el circuito ATP.

Con esta derrota, la posibilidad de ingresar en el Top 10 del ranking se esfuma para Jódar, quien tendrá que seguir intentándolo en el US Open. De hecho, el transalpino es quien ocupa esa última plaza y, ahora, se medirá en la siguiente ronda al ganador del duelo entre Alexander Zverev y Tommy Paul por un puesto en semifinales.

Así fue el partido entre Rafa Jódar y Flavio Cobolli

Cobolli, número 10 del mundo, derrotó a Jódar en dos horas y 31 minutos de partido. El español fue de más a menos en el partido, y aunque acorraló al italiano en el fondo de pista durante el primer set, no pudo refrendarlo en los dos siguientes.

Jódar ganó el 69 % de los puntos con su saque, por el 67 % del italiano, mientras que se llevó el 46 % con el segundo, peor que el 55 % de Cobolli.

La efectividad en los puntos de rotura también fue favorable para el transalpino, que convirtió 3 de 6 oportunidades, por 3 de 8 del madrileño.

Jódar comenzó mejor y gozó de cuatro oportunidades de rotura en el cuarto y el sexto juego, que desaprovechó. Fue Cobolli, con una doble falta, quien confirmó el primer 'break' del encuentro y dejó a Jódar al borde de llevarse la manga (5-3). Aunque el transalpino le quebró inmediatamente tras un juego muy tenso, dos errores no forzados con su revés en el siguiente turno de saque otorgaron al español el primer set por 6-4.

Cobolli, al contrario que Jódar, fue creciendo a medida que pasaban los minutos, y en el segundo se sintió más cómodo desde el servicio.

Un segundo set muy diferente al primero

Al igual que la primera manga, el segundo set no vio roturas hasta el 3-3, cuando el italiano pegó el primer estacazo desde el resto. Sin embargo, acabó tirando su raqueta al suelo frustrado poco después cuando Jódar igualó la contienda y puso el 5-4 tras ganar con su saque.

Pero en el momento en el que parecía que Jódar se encaminaba a cerrar el partido, cometió varios errores no forzados que llevaron el set al desempate, donde Cobolli se impuso con rotundidad.

En el tercer set se vio al Jódar más terrenal, dubitativo en sus decisiones y errático con su derecha, lo que permitió que su rival siguiera creciendo hasta romperle para poner el 4-2 en el marcador.

El español dispuso de una bola de rotura para contrarrestar el 'break' inmediatamente, pero el séptimo saque directo de Cobolli no le dejó opción y el transalpino remató el partido en su siguiente turno de saque.

Ahora, el US Open, el último Grand Slam de la temporada y que comienza el 30 de agosto, será la nueva prueba de fuego para un Rafa Jódar que quiere colarse entre los diez primeros en su primer año como profesional.