Marc Márquez no le daría el Balón de Oro ni a Lamine Yamal ni a Mbappé y se moja: "El Balón de Oro es para un jugador que contagie al equipo"

El piloto de MotoGP, que siempre se ha identificado como un aficionado del FC Barcelona, no se decanta por el español ni por el francés quienes han hecho campaña por ganar el trofeo que entrega la revista France Football, ya que él se lo daría a Raphinha

Marc Márquez está totalmente centrado en ganarle a Jorge Martín el Mundial de MotoGP, pero eso no le impide dar su opinión en otros temas deportivos como puede ser el ganador del Balón de Oro 2026. El piloto de Ducati, que siempre ha dicho que es un aficionado del FC Barcelona, se desmarca de la opiniones más populares y asegura que no le daría el premio que entrega la revista France Football ni a Lamine Yamal ni a Kylian Mbappé, señalando que su vencedor sería Raphinha.

"Yo se lo daría a Raphinha, porque para mí el Balón de Oro no es para un jugador que sólo sea bueno en driblar, que sólo sea bueno en atacar o sólo sea bueno en defender. Para mí el Balón de Oro es para un jugador que contagie al equipo, que sea bueno, que tenga calidad, lógicamente y que le salgan las cosas. Y Raphinha creo que es uno de esos jugadores que contagian al equipo, sus ganas y la manera de jugar", explicó hace unos días en en entrevista en As.

El brasileño del FC Barcelona no podrá ganar el Balón de Oro 2026, el cual se entrega este próximo 26 de octubre, porque la revista France Football no lo ha metido entre los 30 candidatos finales. A Marc Márquez no le importó eso y manifestó que se lo seguiría dando igual. "Me da igual. Yo se lo daría a él. Veo tan injusto lo del Balón de Oro muchas veces, porque hay jugadores que no han podido brillar por equis o no han podido brillar en el Mundial, pero bueno, cada uno tiene su opinión".

Raphinha, lastrado por las lesiones

A pesar de que nadie niega la calidad de Raphinha, quien a sus 29 años, es uno de los mejores jugadores del mundo. La realidad es que el brasileño no está entre los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026 porque la temporada pasada sufrió diferentes problemas físicos que no le dejaron dar su mejor rendimiento.

De hecho, Raphinha pudo disputar un total de 33 partidos con el FC Barcelona en los que le dio tiempo a marcar 21 goles y dar 8 asistencias. Si bien es cierto que no pudo jugar encuentros clave y eliminatorias importantes. A ello hay que añadirle que el extremo se perdió buena parte del Mundial 2026 por una lesión que sufrió en la fase de grupos lo cual le resta puntos a la hora de poder ganar premios individuales como el Balón de Oro 2026.

Eso le importante poco a Marc Márquez que no se decanta por ninguno de los dos grandes favoritos como son Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Tanto el extremo del FC Barcelona como el delantero del Real Madrid han hecho campaña ellos mismos para ser coronados como el mejor futbolista de la pasada temporada. Sin embargo, ambos tienen argumentos en contra para no llevárselo. Kylian Mbappé por no ganar ningún título con el Real Madrid o Francia, mientras que a Lamine Yamal le resta que su rendimiento en el Mundial 2026 no fue excelso, ganando la Selección Española sin necesitarlo a tope.