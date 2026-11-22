El tenista español derrotó en poco más de dos horas a Alex Zverev por 6-2 y 7-6(7) para alzarse con las ATP Finals

Sólo tiene 23 años, pero Carlos Alcaraz ya tiene los cuatro grandes, la mayor parte de los Masters 1.000 y, desde este domingo, es el tercer español que levanta el trofeo que cierra la temporada: las ATP Finals.

Lo que no logró Rafa Nadal en toda su carrera y en unas finales que también cayeron David Ferrer y su mentor Juan Carlos Ferrero, Alcaraz sí lo hizo. El murciano ganó a Alexander Zverev por 6-2 y 7-6(7) y demostró que aunque el número uno lo tenga ahora el alemán, el mejor tenista en activo es él.

"Significa muchísimo para mí. Creo que, en la final de hoy, necesitaba poner en práctica las tres 'C' (cabeza, corazón y cojones), esas que mi abuelo siempre me dice que debo tener y demostrarlo cada vez que salto a la pista, en cada partido y en cada entrenamiento", diría en pista a la conclusión del duelo.

Hacía 28 años desde que Alex Corretja ganó por última vez este título para España. Sólo él y Manuel Orantes lo habían logrado antes. Desde este domingo les acompaña el que, tan joven, ya es uno de los mejores tenistas de todos los tiempos.

Alcaraz arrasa en el primer set

Zverev confiaba en su potente servicio, una de sus principales fortalezas durante todo el campeonato, en el que no había cedido ningún juego al saque. Sin embargo, enfrente tenía a Alcaraz, uno de los mejores restadores del tenis actual.

Carlos Alcaraz rompe 28 años de maleficio en la Copa de Maestros de la ATP / Imago

Y, de hecho, aunque ganó el sorteo, el español decidió restar. Sabía cómo estaba mejor que nadie y lo demostró muy pronto. El murciano comenzó presionando desde el primer momento y dispuso ya de tres oportunidades de rotura en el juego inicial. No lo logró, pero poco después, en el tercero, sí consiguió romper el servicio del alemán, algo que ningún otro rival había logrado durante el torneo. Y lo hizo en blanco.

No se quedó ahí el español, que durante esa etapa dominaba a placer ante la desesperación de Zverez, y volvió a romper en el quinto para irse con un 4-1 que parecía definitivo.

Aunque Zverev reaccionó recuperando uno de los quiebres, Alcaraz mantuvo el control del partido y mostró un tenis espectacular. El español sorprendió al público con golpes de gran calidad, incluido un impresionante 'willy' que levantó a los espectadores de sus asientos.

Mientras, el alemán dejaba muestras de frustración, el murciano continuaba dominando los intercambios y volvió a romper su saque para ponerse en disposición de finiquitar el primer set. Así fue, Alcaraz cerró el primer set por 6-2 tras cincuenta minutos de juego.

Zverev reacciona cuando peor lo tenía

El segundo set comenzó con Alcaraz manteniendo el dominio y repitiendo lo hecho en la primera manga. El español se mostraba cómodo y confiado, mientras Zverev seguía sin encontrar respuestas y acumulaba muestras de frustración.

El murciano aprovechó las dudas de su rival para conseguir una nueva rotura -de nuevo en blanco- e irse al primer descanso con 'break' que encarrilaba el encuentro. Con golpes precisos y mucha confianza, continuó imponiendo su ritmo y haciendo disfrutar al público.

En sus turnos de saque también estaba muy seguro, por lo que no parecía que nada fuera a cambiar. Sin embargo, cuando parecía que tenía el set bajo control, Zverev reaccionó. Con 4-3 en contra, el alemán elevó su nivel, presionó al murciano y consiguió darle la vuelta al marcador.

Alcaraz salva tres bolas de ser para coronarse en Turín

Pero Alcaraz, contra presión, se crece y volvió a demostrar su capacidad para responder en los momentos decisivos. Cuando Zverev estaba a sólo dos puntos de igualar el partido, se sacó una gran dejada que dejó a todos helados... menos a él.

Más difícil lo hizo en el 'tie break' al que llegó el set. Después de perder seis puntos consecutivos y ver cómo Zverev se ponía con tres bolas de set a favor (6-3), el español volvió a sacarse otra dejada y acabó igualando con un gran resto. El alemán, pese a que resistió, ya se sentía perdido y acabó superado en la segunda bola de partido en contra, tras un revés paralelo a la línea ante el que sólo pudo mirar.