El capitán de España en la Copa Davis está pendiente de los problemas físicos que sufre el murciano mientras está disputando las ATP Finals. Su presencia está en duda después de las declaraciones que hizo el propio Carlos Alcaraz

La participación de Carlos Alcaraz en la Copa Davis está más en el aire que nunca. Básicamente porque el tenista español va a disputar la gran final de las ATP Finals contra Alexander Zverev y también porque el murciano está sufriendo problemas físicos, en el isquio de su muslo izquierdo y luce un estabilizador en el tendón rotuliano de su rodilla derecha. Estos contratiempos hacen que su presencia con España la semana que viene en la final a 8 para conseguir la Ensaladera esté en duda. A pesar de ello, David Ferrer, capitán de la Copa Davis, ha desvelado que cuenta con él y que si está bien tiene incluso opciones de jugar el dobles.

David Ferrer, en una entrevista en Marca, ha dicho que está pendiente de la salud de sus jugadores que están disputando las ATP Finals. De hecho, en el año 2025, Carlos Alcaraz se lesionó. "Eso nos pasó el año pasado con Carlos Alcaraz y fue una pena porque él es fundamental para nosotros, es clave. Pero yo me alegro de que haya tres españoles jugando el Masters. Eso significa que el tenis español va muy bien y que tenemos buenos jugadores. Lo prefiero a tener a tenistas que no han hecho Masters y no tengan esa confianza de ganar tantos partidos. Yo lo intento mirar desde la parte positiva. Alcaraz no ha jugado tantos torneos y Rafa Jódar ha jugado mucho, pero tiene una ilusión enorme. Y Marcel Granollers no me preocupa tanto porque en el dobles no hay un desgaste físico muy grande".

El capitán de Copa Davis de España ha desvelado que en caso de que Carlos Alcaraz esté para jugar incluso podría disputar partidos de dobles. "Si Carlos está bien tiene muchas posibilidades de jugar el dobles".

Con todo, hay que ser muy cauto ya que Carlos Alcaraz está teniendo problemas físicos durante las ATP Finals y ya ha dejado en el aire su presencia en la Copa Davis. "Estoy cuidándome. Hoy, una vez más, ha sido una prueba muy importante para mí, para comprobar cómo estoy físicamente. Y creo que ha ido muy bien. Me siento genial, moviéndome con intensidad, aunque probablemente sin exigirme hasta el límite. Si no hubiera tenido este problema en la pierna, podría moverme de otra manera, incluso con mayor intensidad. Pero estoy comprendiendo que simplemente tengo que tener cuidado y que, a veces, no debo exigirme al máximo en determinados movimientos, golpes o bolas. No tengo que correr a por todas las pelotas".

Carlos Alcaraz, durante las ATP Finals. / IMAGO

David Ferrer, por otro lado, ha admitido que España es favorita para ganar la Copa Davis. "Hay más candidatos, pero nosotros somos uno de los principales favoritos. Es algo obvio, no pasa nada. Después podremos ganar o perder. En Málaga también éramos favoritos, cuando Rafa Nadal estuvo con nosotros, y perdimos contra un equipo como el de Holanda, que a priori fue una sorpresa que llegara a la final. La realidad es que si están los jugadores sanos y pueden estar en Bolonia tanto Carlos Alcaraz como Rafa Jódar y Marcel Granollers somos favoritos. No pasa nada por decirlo. Eso es como cuando en un torneo están Alcaraz y Sinner. Ganarán o perderán, pero ellos son los favoritos".

David Ferrer, sobre la caída de importancia de la Copa Davis y su marcha

David Ferrer ha explicado las razones por las que la Copa Davis ha perdido importancia y valor en los últimos años. "Es cierto que la Copa Davis ahora no es una prioridad para los jugadores como lo era antes para Feliciano, Rafa Nadal o para mí. El formato era distinto y no había tantas competiciones. Una de las cosas que quema mucho a la Copa Davis es que prácticamente todos los Masters 1000 sean de dos semanas. Eso hace que los jugadores, por tema de calendario, lleguen mermados físicamente. Yo creo que eso ha hecho bastante daño".

Por último, David Ferrer ha explicado por qué deja de ser capitán de la Copa Davis. "Creía que era el momento, que mi ciclo como capitán había terminado este año y me apetecía volver a viajar y tener otras oportunidades. No quería esperar mucho más y pensaba que era el momento adecuado. He estado cuatro años en el cargo y yo creo que tiene que ser algo cíclico lo de ser capitán de la Copa Davis. Lo de Casper Ruud me llegó a mitad de esta temporada y pensándolo bien es un proyecto bonito para empezar de nuevo".