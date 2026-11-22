Luís Castro, sobre la perla del Levante: "No conozco ningún jugador con 15 años que tuviera la calidad de Marc Santos"
El técnico del Levante ha dejado claro que no se fía de un Elche que tiene mejores números fuera de casa, así como ha admitido que sus dos delanteros está a un buen nivel competitivo; sobre Marc Santos tampoco ha escatimado en elogios
Levante
Elche
Levante y Elche cierran este lunes la jornada 13 de LaLiga EA Sports con un apasionante derbi autonómico que tendrá como escenario el Ciutat de València, por lo que Luís Castro, técnico granota, espera que el factor campo sea una vez más fundamental para sumar.
"Para mí todos los partidos son importantes, porque hiciste puntos con el Betis, por ejemplo, que es uno de los equipos de arriba, y son tres puntos muy importantes. Tú no puedes controlar cuáles son los partidos que vas a ganar o no y tienes que prepararlos todos para ganar. Después, seguro que la grada, si la grada está bien, si está con nosotros, nosotros también vamos a estar mejor, y eso es seguro. Y también sabemos que es un equipo que fuera solo ha perdido un partido, hace muchos puntos fuera, tiene características que hacen que tengas que estar muy concentrado cuando juega en tu casa, no puedes dormirte. Es un equipo que sabe manejar los momentos, se ha reforzado muy bien este año. Entonces, sabes la importancia del partido, pero no es ni más ni menos importante que los otros. Son tres puntos, pero tres puntos para nosotros son muchos puntos, son puntos muy importantes que tenemos que sumar", ha explicado el técnico portugués.
Cómo está la plantilla
"Todos disponibles, pero no todos al cien por cien para 90 minutos. Hoy vamos a mirar, hay algunos que están viniendo de lesiones y todavía tenemos que mirar cómo están, pero es verdad que el grupo se está haciendo más fuerte, estamos teniendo más opciones, lo que es bueno".
"Yo me preocupo más por nosotros y nosotros vamos a jugar para ganar, como siempre, pero no solo contra el Elche, cuando vamos fuera también vamos a intentarlo"
Cambia el planteamiento contra el Elche
"Cuando juego en casa y fuera, juego para ganar. Y ellos, cuando juegan fuera, hacen más puntos que en casa, entonces yo pienso que no pueden mirar los partidos fuera para no intentar ganar. Si no hicieran puntos fuera, tendrían un punto en la Liga. Entonces, yo pienso que es un partido para que los dos equipos intenten ganar. Puedes mirarlo desde varios ángulos, puedes mirar que nosotros jugamos en casa y tenemos que ganar, puedes mirar que ellos han hecho contrataciones de varios millones y nosotros no, puedes mirar que ellos hacen muchos puntos fuera, puedes mirar que no estamos mejor en casa, puedes mirarlo desde muchos ángulos. Yo me preocupo más por nosotros y nosotros vamos a jugar para ganar, como siempre, pero no solo contra el Elche, cuando vamos fuera también vamos a intentarlo. Pero después hay once jugadores del otro lado, hay un entrenador del otro lado que también trabaja, también hace las cosas para ganar. Ahora, para mí, si vamos a jugar para ganar, seguro, pero estoy seguro de que el Elche también va a hacerlo".
La renovación de Marc Santos
"Primera cuestión, ha cumplido 16 años. Yo estaba tranquilo porque Marc Santos tiene 15 o 16 años, pero ya tiene una mentalidad... Ojalá muchos de 25 tuvieran su mentalidad y su carácter. Entonces, yo he tenido una charla con él en pretemporada, hablamos el uno con el otro y yo sabía que no iba a salir, primer punto. Segundo punto, Marc Santos ya tiene condiciones para jugar un partido, porque los entrenamientos los hace de principio a fin como los otros y yo pienso que no ha sido nunca el jugador con menos datos físicos de un entrenamiento. Entonces, si tuviera que jugar de titular y jugar, jugaría. Tanto es así que en Copa ha hecho 120 minutos y no ha sido el jugador que ha terminado con más dificultades físicamente. Ahora, también ya he dicho que hay un proceso de evolución que es natural, porque Marc Santos pasa casi de cadete al primer equipo. Ha jugado en juveniles el año pasado, pero no ha jugado en el segundo equipo el año pasado. Hay una evolución que él está haciendo muy bien, mucho más rápido de lo que pensábamos todos, porque la demostración que ha tenido en los partidos en los que ha entrado en la Liga y el partido de Copa nos da la sensación de que está evolucionando a una velocidad muy buena para su edad. Ahora es como los otros, va a jugar cuando tenga que jugar. No es muy fácil tener 16 años y llegar a un primer equipo y jugar de titular directamente, pero está ganando su espacio poco a poco y vamos a ver cómo va a terminar el año".
"He trabajado con jugadores que están jugando Champions y al mejor nivel del mundo, pero no estoy diciendo que Marc Santos vaya a ser de ese nivel o que vaya a ser mejor que ellos"
Puede ser el próximo Carlos Espí del Levante
"No, la evolución que va a tener no la conoces, eso va a depender de muchas cosas y no es posible adivinar la evolución. Pero, de la misma forma que el año pasado yo había dicho muy temprano que Carlos Espí no era ni el 50% de lo que vosotros pensábais, te puedo decir que no conozco ningún jugador con 15 años que tuviera la calidad de Marc Santos para venir el año pasado y entrenar con un primer equipo. He trabajado con jugadores que están jugando Champions y al mejor nivel del mundo, pero no estoy diciendo que Marc Santos vaya a ser de ese nivel o que vaya a ser mejor que ellos. Estoy diciendo que, con 15 años, hacer lo que Marc Santos hacía el año pasado cuando entrenaba con nosotros y este año a principio de temporada, yo no conozco ninguno que pudiera hacerlo. No conozco, no he entrenado a ninguno".
La competencia entre Etta Eyong y Ratkov
"Me da buenos dolores de cabeza. Están trabajando los dos muy bien, hay otros que también están trabajando muy bien, pero esos son dolores de cabeza buenos. Cuando los dos están trabajando bien, están peleando por posiciones y eso es lo mejor que puede pasar. Petar Ratkov ha entrado muy bien en el partido de Copa, no solo por el gol, sino por cómo ha entrado, con las ganas con las que ha entrado y con lo que ha dado al equipo. Etta Eyong está trabajando bien, contra el Atlético de Madrid ha tenido una situación muy buena y que ha elegido bien. No ha hecho un gol, pero ya ha tenido dos o tres situaciones. Cuando me preguntas por los dos, estoy contento con el trabajo. Ahora vamos a ver quién va a ser el titular".