El brasileño invitó al camero a ver en directo El Gran Derbi de este pasado sábado, simbolizando la buena relación que mantienen desde que fueron compañeros en el vestuario nervionense durante la temporada 2023/2024

Sergio Ramos y Marcao posan desde el palco privado del brasileño en el Sánchez-Pizjuán, donde vieron el derbi juntos. / @marcao

Se formó en la cantera del Sevilla FC, militó en el primer equipo en dos etapas diferentes separadas por 17 años en los que pasó por Real Madrid o Paris Saint-Germain, y el pasado mes de mayo estuvo muy cerca de comprar un paquete mayoritario de acciones del club nervionense. En medio de todo ese contexto, Sergio Ramos volvió este pasado sábado al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para ver en directo El Gran Derbi de la jornada 13 en LaLiga EA Sports y lo hizo... ¡con una camiseta del conjunto merengue!

Marcao y Sergio Ramos se juntan para ver el empate entre Sevilla y Betis

El detalle, que no deja de resultar sorprendente y que puede ser entendido como un gesto muy inoportuno en un futbolista que siempre ha mantenido una relación algo tensa con la afición sevillista, se explica de manera bastante sencilla: la elástica madridista (dedicada y firmada) era un regalo para su amigo Marcao Teixeira﻿, quien le había invitado a presenciar el tenso Sevilla FC 1-1 Real Betis desde el palco privado que tiene en el Coliseo de Nervión.

Marcao y Sergio Ramos compartieron el vestuario y la defensa del Sevilla en la temporada 23/24. / Imago

El central brasileño era una de las cuatro bajas obligadas que tenía Luis García Plaza para recibir al eterno rival, junto a las graves lesiones de Miguel Sierra, José Ángel Carmona y Alfon González. Marcao estuvo cerca de 10 meses sin competir y reapareció el pasado 2 de octubre en el duelo ante el Aston Villa de Unai Emery en el Trofeo Antonio Puerta. A los 20 minutos de reaparecer tuvo que pedir el cambio y los médicos le detectaron su enésimo problema en el recto anterior de su pierna izquierda. Casi dos meses después, sigue siendo baja con carácter indefinido.

La dedicatoria de Sergio Ramos y la agradecida respuesta de Marcao

"Para mi buen amigo Marcao, con todo mi cariño y afecto. Un fuerte abrazo y mucha suerte en todo, hermano", se puede leer en la camiseta del Real Madrid con el número 4 y el nombre de Sergio Ramos con la que el camero obsequió al tercer capitán del Sevilla FC 2026/2027, que agradeció el gesto compartiendo en sus 'stories' de Instagram un posado junto al camero acompañado del siguiente mensaje: "¡Qué alegría verte, hermano! Muchas gracias por el regalo".

Vídeos compartidos por Ramos mostrando el ambientazo que había en el Sánchez-Pizjuán para acoger El Gran Derbi. / @sergioramos

Se grabó cantando el himno del Sevilla y le encantó el tifo de Biris Norte

Para compensar esa parte de su corazón que se mantiene irremediablemente madridista, Sergio Ramos también compartió en redes sociales varios vídeos desde el palco privado de Marcao en los que incluso se le escuchaba cantar a capela el Himno del Centenario compuesto por El Arrebato mientras los 22 futbolistas y el trío arbitral saltaban al terreno de juego, enfocando las abarrotadas gradas del Sánchez-Pizjuán, el clásico bufandeo y el espectacular tifo desplegado en Gol Norte por los Biris en el que se podía leer "Una historia de grandeza".