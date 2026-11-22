El piloto catalán controló en todo momento la carrera y le valió con terminar en la octava posición. Una prueba que fue dominada de principio a fin por las Aprilia y que se llevó Marco Bezzecchi que demostró tener un punto más que el resto

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del Gran Premio de Portugal de MotoGP. Una carrera en la que Marc Márquez puede proclamarse campeón del mundo. El piloto de Ducati lo tiene prácticamente en la mano y le vale con acabar noveno para conseguir su octavo título en la categoría reina del motociclismo mundial.

Marc Márquez no tiene que arriesgar absolutamente nada en esta carrera del Gran Premio de Portugal﻿. Al español le vale con terminar en la novena posición, dando igual entonces lo que hagan Jorge Martín y Marco Bezzecchi.

Marc Márquez afronta una carrera en la que los favoritos son las Aprilia. Marco Bezzecchi ha demostrado tener un ritmo superior al resto y lo normal es que abra hueco y se alce con la victoria. Más cuando las condiciones de la pista y climatológicas son buenas ya que no se espera lluvia.

Unos 20 minutos para que comience la carrera, Marc Márquez ya ha dicho que no va a arriesgar lo más mínimo. El objetivo es ganar el mundial de MotoGP y llegar liberado a la última carrera en Valencia.

Diez minutos para comenzar la carrera. Marc Márquez parte con ventaja sobre Jorge Martín ya que el de Ducati sale segundo, mientras que el de Aprilia parte desde la séptima posición.

Se estabiliza la carrera. Marc Márquez se está quedando en tierra de nadie, en la sexta posición, lo que es una gran noticia para sus intereses. Sería campeón del mundo porque le vale con finalizar noveno.

Marc Márquez tiene una estrategia clara. Estar en tierra de nadie y no meterse en líos. De hecho es octavo y mantiene a Binder, que es noveno, a unas décimas por detrás.

Marc Márquez tiene una nueva oportunidad de proclamarse campeón del mundo de MotoGP después de este sábado desaprovechara una ocasión perfecta en la carrera sprint en la cual se fue al suelo cuando estaba a vuelta y media de conseguir su octavo título en la categoría reina del motociclismo. Marc Márquez, a pesar del error, provocado por la aparición de la lluvia, tiene en su mano el título ya que necesita terminar entre los nueve primeras posiciones para ser, de nuevo, campeón del mundo. Título que sólo puede arrebatarle su compatriota Jorge Martín, quien está lejos de su mejor momento de forma.

Marc Márquez, con el título mundial de MotoGP en la mano

No hay nervios ni en Marc Márquez ni en Ducati que se tomaron con filosofía la caída del piloto español en la carrera sprint disputada este sábado. Un error que podía producirse debido a que comenzó a llover y las condiciones de la pista se volvieron muy complicadas. El asfalto se mojó y eso hizo que Marc Márquez diera con su cuerpo en el suelo, sin que el catalán haya sufrido problemas físicos. Por tanto, Marc Márquez está bien y este domingo va a ir a asegurar.

Marc Márquez dijo lo siguiente ante los medios de comunicación tras su caída en la carrera sprint. "Ha sido un error. Lo bueno y lo positivo, primero de todo, es que estamos bien físicamente. Siempre en una caída hay cierto riesgo. A partir de ahí, evidentemente he cometido un error. Ha empezado esa lluvia, que a veces tanto nos ha ayudado, y esta vez nos ha tocado resbalar. Lo importante es que estaba haciendo una buena carrera, que estaba concentrado. Pero esa vuelta y media, esos dos minutos y poco, nos ha faltado para cruzar la línea de meta... Mañana tendremos otra oportunidad".

Marc Márquez, durante el Gran Premio de Portugal de MotoGP. / IMAGO

Por tanto, el piloto de Ducati ya ha pasado página a sabiendas de que sigue teniendo el título en la mano. Marc Márquez tiene como objetivo quedar entre los nueve primeros clasificados. Posición que debería lograr sin problemas ya que el español se ha mostrado superior a muchos de sus rivales en esta temporada. Dicha plaza le permitiría el lujo de que le diera igual en la posición que terminen tanto Jorge Martín, que es el único con opciones reales de quitarle el mundial de MotoGP, como Marco Bezzecchi, que necesita prácticamente un milagro para lograrlo.

En cuanto a la carrera en sí, por tanto, se espera un Marc Márquez conservador, básicamente para no repetir la caída que tuvo este sábado, frente a unas Aprilias que parten como las máximas favoritas debido a que la marca italiana ha demostrado que es la moto más rápida en el circuito de Portimao. Es precisamente Marco Bezzecchi el que parte como gran favorito, seguido de Raúl Fernández. Más difícil lo tiene Jorge Martín que sigue limitado físicamente y eso se nota en que todo el fin de semana no ha estado cerca del ritmo y la velocidad que han impuesto sus compañeros de marca.