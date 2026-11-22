El exfutbolista Esteban Suárez reconoce que Courtois está por delante en el apartado técnico, pero destaca una virtud de Casillas que, a su juicio, sigue marcando la diferencia

El debate sobre quién ha sido el mejor portero de la historia del Real Madrid tiene desde hace tiempo un nombre que parece imponerse: Thibaut Courtois. El guardameta belga ha acumulado actuaciones decisivas y se ha convertido en una pieza fundamental en los éxitos recientes del conjunto blanco. Sin embargo, no todos dan por cerrada la discusión. De hecho, parecía imposible que algún portero pudiera superar a Iker Casillas, por lo que el de Móstoles todavía sigue teniendo argumentos para competir en esa comparación. Uno de los defensores del portero español es el exguardameta Esteban Suárez, que ha explicado por qué continúa inclinándose por Casillas en lugar del belga.

El exfutbolista no discute las virtudes del actual portero madridista. Tanto es así que considera que Courtois está por delante en varios aspectos del juego y que, técnicamente, es un futbolista más completo. Su valoración de Casillas, sin embargo, va más allá de las condiciones bajo palos.

"Iker Casillas es el único portero al que se le recuerda por los aciertos y no por los errores. Eso para mí dice mucho, porque aparecía en momentos importantes. Es verdad que Courtois es mejor portero que Casillas a nivel técnico, porque también maneja bien los pies y va bien por arriba... Es el más completo, pero Iker Casillas aparecía cuando tenía que aparecer. Courtois también, pero me quedo con él porque es español", explicó Esteban Suárez.

Iker Casillas posa con su palmarés en el Santiago Bernabeu. / R.S.

Su argumento introduce un componente emocional en una comparación en la que las estadísticas y las cualidades futbolísticas no siempre ofrecen una respuesta definitiva.

Un debate que sigue abierto

En este tipo de comparaciones resulta complicado alcanzar un consenso absoluto. La valoración de un portero no depende únicamente de sus paradas o de su dominio del área, sino también de las sensaciones que transmite, su trayectoria y los recuerdos que deja en los aficionados. Por eso, aunque Courtois haya ganado mucho terreno en esta discusión, Casillas continúa teniendo defensores que consideran que su legado merece estar a la misma altura.

El belga, mientras tanto, sigue construyendo su propia historia. Sus actuaciones han sido determinantes para el Real Madrid y su rendimiento le ha situado entre los guardametas más destacados del fútbol mundial. Incluso quienes no sienten simpatía por el club blanco reconocen la importancia que ha tenido bajo palos en los últimos años.

Thibau Courtois / Imago

El propio Courtois, renovado recientemente, intenta mantenerse al margen de las comparaciones. Su prioridad pasa por ayudar al equipo y seguir conquistando títulos, sin obsesionarse con el lugar que pueda ocupar en los debates históricos. La discusión, en cualquier caso, siempre seguirá abierta.