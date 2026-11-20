El club blanco ata la continuidad de uno de sus pilares estas últimas temporadas y se asegura mantener bajo palos, al menos hasta 2028, a uno de los guardametas más determinantes de su historia

El Real Madrid ha anunciado este viernes la renovación de Thibaut Courtois, que seguirá defendiendo la portería madridista hasta el 30 de junio de 2028. El guardameta belga amplía así su contrato por una temporada más y cumplirá una década en el Santiago Bernabéu, después de que el club haya oficializado también esta semana los acuerdos alcanzados con Arda Güler y Aurélien Tchouaméni﻿. Tres ampliaciones en una semana que evidencian la intención de la entidad de dejar atada la continuidad de varios de los titulares de su proyecto actual.

La continuidad del vínculo de Courtois responde a la fórmula que viene aplicando el Real Madrid con sus futbolistas más veteranos: renovaciones de curso en curso, sin comprometerse a largo plazo. A sus 34 años, el internacional belga mantiene intacta la confianza del club, por lo que continuará siendo una figura fundamental en los planes de la entidad, que se asegura contar con uno de los mejores porteros del panorama internacional﻿, al menos para lo que resta de campaña y la siguiente.

El Real Madrid ha oficializado la renovación de Thibaut Courtois. / Real Madrid CF

Diez temporadas defendiendo la portería del Real Madrid

Courtois llegó a la capital de España en el verano de 2018 procedente del Chelsea, después de haber pasado anteriormente por el Genk y el Atlético de Madrid. Desde entonces, ha disputado 348 encuentros oficiales con la camiseta blanca y ha levantado un total de 14 títulos﻿: dos Champions League, tres Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Su trayectoria en el Real Madrid ha estado marcada por actuaciones decisivas en las grandes citas. La más recordada llegó en la final de la Champions League de 2022 frente al Liverpool, en París. El belga firmó una exhibición con nueve paradas, varias de ellas ante Mohamed Salah y Sadio Mané, que resultaron determinantes para conquistar la 'Decimocuarta'. Una actuación que le valió, además, el reconocimiento como mejor jugador de aquella final.

También fue importante su regreso a la titularidad en la final de la Champions de 2024 contra el Borussia Dortmund, después de una larga lesión que le había apartado de los terrenos de juego durante buena parte de aquella temporada.

Un palmarés individual a la altura de su trayectoria

El comunicado del Real Madrid destaca precisamente la influencia del guardameta en los éxitos recientes del equipo. "Su contribución a todos estos títulos ha estado marcada por actuaciones trascendentales que le han convertido en el mejor portero del mundo", señala la entidad.

A nivel individual, Courtois cuenta con un destacado reconocimiento internacional. Entre sus distinciones figuran el Guante de Oro del Mundial de Rusia 2018, el premio The Best al mejor portero de la FIFA de ese mismo año, el Trofeo Yashin de 2022 y el Trofeo Zamora de 2014﻿.

Güler y Tchouaméni, los otros renovados

La continuidad de Courtois completa una semana especialmente activa en los despachos del Santiago Bernabéu. Antes del anuncio del belga, el Real Madrid había hecho oficiales las renovaciones de Arda Güler y Aurélien Tchouaméni, ambos vinculados ahora con el club hasta el 30 de junio de 2032.

El turco, de 21 años, y el francés, de 26, representan apuestas de futuro para la entidad, mientras que el acuerdo con Courtois garantiza la continuidad de uno de los futbolistas más importantes de la plantilla actual. Tres renovaciones con diferentes horizontes, pero con el objetivo común de asegurar la estabilidad de la plantilla madridista.