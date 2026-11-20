Diez profesionales consultados por ESTADIO Deportivo, entre ellos el conocido Rubén Uría, analizan un derbi que consideran más igualado de lo que parece, lo que se refleja en los marcadores, y, más allá de algún tapado, apuestan por los 'jugones' para decidir

El derbi hispalense trasciende las fronteras sevillanas y también las andaluzas al tratarse de uno de los partidos más atractivos de LaLiga y del panorama nacional por su intensidad, pasión y carácter imprevisible.

De esa forma, capta la atención en todos los rincones del país como demuestra la encuesta realizada por ESTADIO Deportivo a periodistas de los diversos puntos de la geografía española con equipos en Primera sobre el Sevilla-Betis de este sábado, pues evidencian conocimientos de la idiosincrasia del duelo cainita y se atreven con análisis y pronósticos argumentados con coherencia.

Apuntan a un favorito, pero sin unanimidad

En este sentido, los diez profesionales consultados de esta redacción, de Barcelona, Madrid, Villarreal, Valencia, Bilbao, Málaga, Pamplona, A Coruña, Elche y Santander, coinciden en que se tratará de un partido muy igualado y no terminan en ponerse de acuerdo sobre el favorito, aunque más de la mitad apuntan al Betis por la clasificación y las sensaciones.

No obstante, tres periodistas señalan a los nervionenses para reforzar el comentario generalizado de que este derbi puede ser más parejo de lo que aparenta, lo que se refleja en que la mayor parte de los resultados pronosticados son empates o victorias por la mínima de Sevilla o Betis.

En cuanto a los protagonistas, los nombres más repetidos son Fofana, Isaac Romero y Iker Salas por el Sevilla, e Isco, Abde y Antony en clave bética.

Encuesta ED:

1. ¿Quién es favorito para el derbi?

2. El posible resultado

3. ¿Qué futbolistas pueden marcar la diferencia?

Rubén Uría - ClubUría (Madrid)

1. El Sevilla, juega en casa y el público va a pesar. 2. 2-1 para el Sevilla 3. Kike Salas

Marçal Llorente - El Chiringuito (Barcelona)

1. Creo que el Betis parte como ligero favorito. Llega en mejor momento futbolístico, con más confianza, mayor regularidad y una propuesta de juego más consolidada bajo la dirección de Pellegrini. Pero hay un factor que puede equilibrarlo todo: el Sánchez-Pizjuán. En un derbi, la clasificación importa menos que la intensidad, el carácter y la capacidad de gestionar las emociones. El Betis tiene más fútbol, pero el Sevilla puede imponer su corazón. 2. Sevilla 1-2 Betis. Imagino un partido muy intenso, con alternativas, tensión y un marcador ajustado hasta el final. No descarto el empate, porque los derbis suelen desafiar cualquier pronóstico. 3. En el Betis, me quedo con Isco, Antony y Abde. Isco, por su capacidad para gobernar el ritmo del partido; Antony y Abde, porque pueden romper cualquier sistema defensivo con una acción individual. En el Sevilla, destacaría a Lucien Agoumé y Lucas Stassin. El primero será fundamental para ganar la batalla del centro del campo y el segundo puede resultar decisivo por su capacidad de finalización.

Pascual Calabuig - Superdeporte (Valencia)

1. Betis, por estado de forma y mayor calidad de futbolistas. Aunque, ligeramente, porque en un derbi sevillano en el Pizjuán el Sevilla siempre contará con bastantes opciones de salir vencedor. 2. 1-1 3. Fofana e Isco, uno por cada equipo

Rafa Mezquita - Villarreal

1. Para mí el Betis claramente. Les sale todo y llega en un momento dulce aunque sufrió en la Copa. Pero un derbi es un derbi y en el Pizjuán es muy caro ganar. Luis Garcia es un motivador nato, pero el Betis tiene mucha más calidad. La afición del Sevilla jugara un papel fundamental. 2. ⁠2-2 3. ⁠Abde y Fornals están en un momento brutal de forma. En el Sevilla espero mucho de Stassin, creo que debe despuntar en algún momento porque es un jugador muy bueno. Pero en el Sevilla para mí el jugador top del equipo es Fofana, es un jugador de Champions.

Javier Ortiz - El Correo (Bilbao)

1. Partido cerrado y con mucha tensión, como casi todos los derbis, pero con el Sevilla favorito por ser local 2. 2-1 3. Antony e Isco, los jugones

Eder Pereira - Deporte Campeón (A Coruña)

1. El Betis parte como ligero favorito, pero veo el derbi mucho más igualado de lo que parece. El factor campo equilibra las fuerzas y el Sevilla ha mejorado bastante pese a su último tramo irregular. 2. 1-1. 3. Voy a dar dos nombres por equipo, uno más evidente y otro con el que me la juego un poco. Por el Sevilla, Fofana, el mejor de lo que va de temporada, e Isaac Romero, al que le tengo fe en este tipo de partidos. Por el Betis, Isco y Abde como opciones más claras, a velocidades distintas, y Ruibal como apuesta menos evidente.

Oscar Manteca -Alicante Plaza (Elche)

1. Para mí el Real Betis parte como ligero favorito. No solo por la clasificación, son ocho puntos más que el Sevilla, sino porque transmite una mayor sensación de solidez y continuidad. El equipo de Manuel Pellegrini parece tener las ideas más claras y dispone de más recursos ofensivos. Ahora bien, hablamos de un derbi y, además, en el Sánchez-Pizjuán... esa afición, el ambiente... 2. Un empate corto, a un gol 3. Isco, Ez Abde, Antony, como futbolistas que pueden marcar la diferencia por los visitantes y por los locales, Vargas y Stassin

Pedro Fernández - Marca (Santander)

1. El favorito es el Betis, simplemente porque está demostrando este año que ha dado paso adelante y en partidos como este los sabe gestionar 2. Al jugar en el Pizjuán y a pesar de que creo que es favorito el Betis, el factor campo influye 3-Fornals por el Betis y Fofana por el Sevilla. El control del centro del campo es clave

Fernando Ciordia - Diario de Noticias (Pamplona)

1. El Betis parte con cierto favoritismo por la dinámica que lleva esta temporada, su posición en la clasificación y las sensaciones que está transmitiendo. Es un equipo con más argumentos futbolísticos y mayor capacidad para generar peligro en ataque. Sin embargo, jugar en el Sánchez Pizjuán iguala mucho las fuerzas. El factor emocional y el ambiente pueden equilibrar cualquier diferencia.

2. Un 1-1. Será un partido muy competido, intenso y con momentos de dominio para ambos equipos

3. Por parte del Betis, Isco es un futbolista diferencial por su calidad, capacidad para generar fútbol y último pase. También Antony y Abde pueden hacer mucho daño por las bandas con su desequilibrio. En el Sevilla, jugadores como Ejuke pueden aportar ese desborde y verticalidad. Fofana y su despliegue en el centro del campo es clave.

Antonio Góngora - Diario Sur (Málaga)

1. El Sevilla parte como favorito debido a que juega en casa. La diferencia en este arranque entre los dos equipos está siendo importante en cuando a puntos sumados. 2. ⁠ Un empate. 1-1, por ejemplo. 3. ⁠ Entiendo que la diferencias las puede marcar siempre los goleadores.