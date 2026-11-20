El exdelantero del Sevilla FC Antoñito, quien siempre ha defendido que "el derbi se mama desde chiquitito", es uno de los nombres propios de El Gran Derbi contra el Betis. En la mente de todos los béticos y sevillistas está aquel balonazo a la grada del Benito Villamarín en el derbi de 2003 tras ganar por 0-1 asistiendo a Marcos Vales

Antoñito, exdelantero del Sevilla FC, es uno de los nombres propios del Gran Derbi hispalense entre Sevilla FC y Real Betis Balompié. Criado en el sevillano barrio del Polígono de San Pablo, cuna de futbolistas de altura como el bético Rafael Gordillo, ha vivido el derbi desde la infancia. "El derbi se mama desde chiquitito", recordaba el propio Antoñito en ESTADIO Deportivo en 2021, cuando fue protagonista junto al bético Dani, también delantero, del reportaje titulado Un derbi de plazoleta, el cual adjuntamos a continuación.

En el recuerdo de muchos sevillistas y béticos está el derbi de 2003 en el Benito Villamarín, en el que los sevillistas se impusieron por 0-1 con gol de Marcos Vales, asistido por Antoñito, al que muchos apodaban durante su etapa como futbolista como 'El Romario del Polígono', por su calidad en las botas. Un encuentro en el que el delantero lanzó el balón a la grada verdiblanca después de que el árbitro del encuentro pitara el final del partido, propiciando una tangana.

"Me tocó vivir derbis muy calientes en la época de Lopera"

Un momento mítico en la historia de los derbis sevillanos, que siempre se han caracterizado por ser muy calientes sobre el terreno de juego. "Acabaríamos jugando ocho contra ocho", bromeaba el propio Antoñito al respecto en Relevo, si los derbis de antes se jugaran ahora, con tanta tecnología y cámaras observando todo lo que pasa sobre el verde: "Cuando estamos con la camiseta puesta no hay amigos. Ni hermanos. Ni padre, ni madre. Ahí luchamos por nuestros sentimientos y vamos a por todas. Después, lo que necesiten".

Antoñito siempre lo ha tenido claro en las muchas interveciones que para los distintos medios locales ha tenido a lo largo de estos años sobre el derbi y la rivalidad entre Sevilla y Betis: "Para lo bueno o para lo malo, Sevilla es muy especial. Todos tenemos amigos béticos y sevillistas, todos tenemos sentimientos diferentes. O somos de la Esperanza de Triana o de la Macarena, del Sevilla o del Betis. Estas cosas son las que nos hacen especiales y por las que nos sentimos muy orgullosos. Después, termina el partido y con mis amigos béticos me tomo una cerveza y les doy la sangre si hace falta, pero antes a muerte a ganar porque al final es un sentimiento que llevamos dentro".

Un odio sobre el terreno de juego que se convierte en un amor fraternal cuando el colegiado pita su final. "A mí me tocó vivir derbis muy complicados en la época de Lopera", recordaba Antoñito. "Fueron partidos muy calientes, incluso en alguno no dejaron entrar a nuestra afición", apostillaba sobre los derbis en el Benito Villamarín.

"Tienes que ganar el derbi desde que sales a comprar el pan hasta que vuelves de tomarte un café"

Y es que el exdelantero, ahora centrado en los medios y en su papel como comunicador, se declara "Caparrosiano", haciendo alusión a un Joaquín Caparrós que, como entrenador sevillista y desempeñando diferentes cargos dentro de la entidad, siempre ha metido el veneno a los sevillistas contra el eterno rival: "Tienes que ganar el derbi desde que sales a comprar el pan hasta que vuelves de tomarte un café. Desde que empieza la semana. Ése es el derbi que los sevillanos y los sevillistas de cuna hemos mamado desde chico".

Las vivencias de Antoñito con Caparros en los derbis

Como el propio Antoñito ha declarado en más de una ocasión, el exdelantero se confiesa discípulo del entrenador utrerano en su manera de entender los derbis. "Es impresionante. A él le gustaba que el jugador, esa semana previa, saliera a la calle y que viviera la espera con la afición. A mí, personalmente, era algo que me encantaba. Yo vivía en mi barrio y lo llevaba experimentando desde siempre, pero para otros compañeros que residían más alejados de todo eso, era muy positivo que salieran y respirasen ese ambiente para motivarse.”