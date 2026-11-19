El utrerano ha vuelto a ejercitarse sobre el terreno de juego a pocos días del derbi sevillano en el Ramón Sánchez-Pizjuá, tambien con la aparición de Rodrigo Riquelme

Apenas quedan dos días para que comience a cocerse el ambiente de uno de los grandes partidos del fútbol español, como es el Gran Derbi. Este sábado, a las 18:30, béticos y sevillistas buscarán llevarse la primera ronda de este combate y poder brindar una gran alegría a sus aficionados en este sentido, más con las buenas sensaciones con las que llegan ambas entidades a este encuentro. Eso sí, poco o nada tiene que ver la situación de los dos equipos, ya que en el lado verdiblanco el estar disfrutando de un mágico año de Champions League hace que esté en un momento de ensueño.

Ahora llega el momento de poder dar un golpe importante en la mesa, como sería el vencer al eterno rival en su casa. El conjunto verdiblanco llega como favorito, aunque suele decirse de este partido que no entiende de tópicos y, en parte, lleva cierta razón. La mejoría sevillista esta temporada puede ser una baza relevante en Nervión para lograr una victoria en el derbi que no pasa desde hace dos temporadas. Durante toda esta semana, el equipo ya ha estado ejercitando con la mente puesta en poder hacer un gran papel y, poco a poco, ese momento va llegando.

Dani Ceballos, en el encuentro de Champions / Imago

En la sesión de este jueves, varias eran las miradas que estaban puestas en los presentes en el entrenamiento. Principalmente, el foco estaba puesto tanto en Dani Ceballos como en Rodrigo Riquelme, que no han estado trabajando esta semana. Y las noticias positivas ya han llegado sobre el terreno de juego. El utrerano se ha ejercitado sobre el césped, aunque fuentes consultadas indican que se estará probando en la mañana de este jueves. En el caso del último de ellos, ya lo hemos podido ver sobre el césped tras superar el proceso de faringitis, por lo que se espera que pueda estar sin problemas el próximo sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Las buenas noticias se acumulan en el apartado internacional ya que, en la sesión de este jueves, ya se pueden ver a todos los convocados por sus respectivos combinados. Ez Abde, Troy Parrott, Manu González, Nelson Deossa y Fidalgo ya se encuentran a disposición de Manuel Pellegrini y todo apunta a que no presentan problemas para estar en el derbi. El que no está aún es Facundo Bernal. Un alivio para el técnico chileno, que podrá contar casi con la totalidad de la plantilla, a excepción de esas dudas de última hora

A falta de entreno, acudir al colegio en modo Betis

"Niños y niñas del Real Betis Balompié. Tenéis una misión 😉 #ElGranDerbi 𝐍𝐎 sólo se juega en el campo 🏫 Este viernes, ponte tu camiseta para ir al colegio y... ¡Tiñamos de 𝐕𝐄𝐑𝐃𝐄 la ciudad! 💚" Este fue el mensaje que lanzó el pasado miércoles el equipo verdiblanco en las redes sociales, una graciosa propuesta que contrarresta con la imposibilidad de poder hacer un entreno a puertas abiertas con la afición, una fecha muy querida por los niños y que hacía más que especial la previa del encuentro. A pesar de esto, muchos serán los béticos que darán el viernes colorido a sus colegios con sus respectivas camisetas verdes. Cosas especiales de la ciudad de Sevilla.