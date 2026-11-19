El centrocampista parisino, que ve favorito al Betis para el derbi, asegura que el equipo debe pensar en clasificarse para Europa y se pronuncia con claridad sobre futuro una vez acabe la cesión

Fofana asegura que se siente preparado físicamente para el derbi tras estar en algodones esta semana y no cabe duda que buena parte de las esperanzas nervionense de imponerse al Betis pasan por la mejor versión del parisino.

"Me siento bien, mejor, y espero estar preparado para el partido del sábado. Yo estoy al cien por cien, para jugar, si el míster así lo entiende", señaló en Muchodeporte el centrocampista francés, que afronta el derbi con ganas de dar un golpe en la mesa.

"Sé que compartimos ciudad y que es un partido muy importante para el aficionado. Y a título personal, a nivel del campeonato, sé que también puede servir para relanzarnos. Llevamos bastante tiempo alternando buenos y malos resultados y esta oportunidad es buena para relanzarnos", aseguró Fofana, con experiencia positiva en derbis de otras latitudes, como en Milán.

Fofana admite que el Betis es favorito

"He jugado bastantes derbis desde que empecé a jugar al fútbol y es cierto que, en las dos últimas temporadas en Milán, me ha ido muy bien en este tipo de partidos. Espero que esa buena racha continúe también aquí", señaló Fofana, que considera al Betis favorito.

"Es cierto que la posición en la clasificación influye, así que podemos decir que son los favoritos, sobre todo teniendo en cuenta los últimos partidos, en el que están en un gran momento. Tienen buenos resultados y buenos jugadores, así que, por mi parte, no hay ninguna duda al respecto".

Pone el listón sevillista en Europa

Aun así, ve al Sevilla muy capacitado para llevarse los tres puntos como parte del objetivo ambicioso de Fofana, que no duda en mirar hacia Europa: "Tengo una mentalidad que me hace pensar que si apuntas a la Luna puedes alcanzar las estrellas. Así que, si pensamos simplemente en no repetir lo de la temporada pasada, acabaremos haciendo lo mismo que el año pasado. Si pensamos en clasificarnos para Europa y jugamos como si quisiéramos estar en Europa, quizá nos quedemos justo por debajo, pero aun así será una buena temporada en comparación con la anterior. Hay que pensar a lo grande para ir acercándose, acercándose y acercándose, y quizá al final todo el mundo esté contento".

Fofana, contra el Alavés. / Imago

Metas para las que su mejor versión sería fundamental, si bien Fofana apuesta por restarse importancia individual y destacar el trabajo de equipo. "Soy Fofana, no Messi. Voy a estar en el campo e intentaré dar lo máximo. Habrá días en los que las cosas no funcionen y otros en los que sí. Cuando funcionen, estupendo para el equipo; cuando no, pues no. Pero creo que mi papel importante está más en la parte de fuera del terreno de juego", señaló el centrocampista, que regala ilusión al sevillismo.

Fofana no descarta seguir en el Sevilla tras su cesión

Y es que no descarta quedarse en el Sevilla cuando concluya su cesión " Lo que se es que mi cesión aquí durará una temporada y que voy a dar lo máximo durante este año, tanto por mí como por el club, porque, como he dicho, el club merece estar en la parte alta de la clasificación. Y al final de la temporada sé que tengo que volver a Milán y en ese momento tomaremos una decisión", comentó el parisino, claro cuando le preguntaron si existe alguna posibilidad.

"Lo que se es que mi cesión aquí durará una temporada y que voy a dar lo máximo durante este año. Quedarme después es una posibilidad"

"También es una posibilidad. Tendremos que hablar con el presidente y con todos los demás, pero también es una posibilidad. Nada es imposible en el fútbol", afirmó Fofana.