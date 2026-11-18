El utrerano tampoco se entrenó en la sesión de hoy y aumenta el riesgo de que se pierda el derbi por sus molestias musculares, aunque todavía no está descartado

Solo quedan tres días para la disputa del primer derbi de la temporada, el sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y el entrenamiento de esta mañana prolongó la alarma encendida este martes.

Y es que Dani Ceballos causó baja en la sesión de ayer y hoy tampoco saltó al césped con el resto de compañeros debido a unas molestias que sintió en el entrenamiento del pasado lunes y que cada vez cuestionan más su participación en el duelo cainita, tanto en cuanto solo quedan dos días de preparación por delante, jueves y viernes.

Dani Ceballos, en la Copa. / Imago

Más concretamente, el utrerano sufre problemas musculares en los isquiotibiales que no le permiten ahora mismo por ahora trabajar sin molestias.

Ceballos será examinado día a día para tomar una decisión

Ayer se filtró que el cuerpo médico había apostado por la precaución con su ausencia en la sesión y que se había tomado la decisión de examinarlo día a día hasta la llegada del partido para decidir si está apto para entrar en la convocatoria, que se hará pública este viernes.

De momento, el club no ha facilitado ningún parte médico oficial y a día de hoy su participación en el Ramón Sánchez-Pizjuán no está descartada, si bien cada día que pase sin entrenar será menos probable. El centrocampista pone todo de su parte para llegar a tiempo, pues lleva mucho tiempo esperando vivir de nuevo en primera persona el derbi hispalense y sería un varapalo tener que verlo desde la grada.

Riquelme, otra vez ausente

Además de Caballos, Rodrigo Riquelme volvió a causar baja en el entrenamiento tras perderse el anterior al no haberse recuperado todavía de una faringitis. A priori, a diferencia del utrerano, que sí es duda, no debería tener problemas para formar parte de la lista de los elegidos para el duelo cainita.

El que sí esta descartado virtualmente para la visita a Nervión es José Antonio Morante ﻿por su contusión en la cadera, mientras que Cucho Hernández continúa subiendo cargas desde que empezó a trabajar con el grupo con normalidad a principios de esta semana. Salvo sorpresa, volverá a una convocatoria para competir con Parrott por la titularidad.

Pellegrini todavía se encuentra a la espera de la vuelta de los internacionales que quedan por volver, teniendo en cuenta que Nelson Deossa, Facundo Bernal y Álvaro Fidalgo afrontaron su último compromiso la pasada madrugada.