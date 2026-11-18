El delantero del Celta reivindica la responsabilidad de los futbolistas como figuras públicas, defiende la vulnerabilidad emocional y desvela que ya ha solicitado el voto por correo para las elecciones del 29N

La 'deconstrucción' de Borja Iglesias en el vestuario: "Yo lloro porque tengo confianza para hacerlo" / Instagram | Borja Iglesias

Borja Iglesias ha vuelto a demostrar que su personalidad trasciende mucho más allá de sus andanzas dentro de los terrenos de juego. El delantero santiagués ha concedido una entrevista a revista GQ en la que aborda cuestiones muy personales que habitualmente quedan al margen de las conversaciones con los futbolistas.

En su intervención, el 'Panda' habla de la naturalidad con la que se toma las críticas por su compromiso social hasta la importancia de expresar los sentimientos, pasando por su admiración hacia Lamine Yamal o su decisión de votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Borja Iglesias reivindica el altavoz de los futbolistas

El delantero del Celta es consciente de que posicionarse públicamente en determinadas cuestiones sociales puede generar rechazo, pero considera que la repercusión que tiene su figura también entraña una responsabilidad. No es algo que haya descubierto recientemente. Su decisión de apartarse de la Selección española durante el episodio protagonizado por Luis Rubiales ya evidenció que estaba dispuesto a asumir las consecuencias de defender aquello en lo que cree.

"Como lo vivo desde dentro, puedo entender también a los compañeros que eligen no posicionarse", reconoce Borja Iglesias, que admite que la exposición pública también tiene su parte negativa. "La forma que tenemos algunos de posicionarnos nos genera mucho amor, pero también nos genera cierto odio y algo de crispación, tanto en los estadios como en las redes, sobre todo".

Sin embargo, el futbolista gallego no considera que eso deba ser un impedimento para alzar la voz. "Creo que somos muy afortunados y tenemos un altavoz bastante importante, y creo que tampoco decimos locuras. Es bonito que desde nuestra posición de privilegio seamos conscientes y empáticos, y podamos utilizarla para movilizar, concienciar, hacer reflexionar a la gente sobre situaciones que creo que ya deberían estar más que solucionadas, pero que por desgracia siguen sucediendo".

"Es bonito que desde nuestra posición de privilegio seamos conscientes y empáticos, y podamos utilizarla para movilizar, concienciar y hacer reflexionar a la gente"

Esta postura la ha mantenido incluso cuando las consecuencias le han afectado personalmente. "Me he metido en bastantes charcos...", bromea, aunque reconoce que nunca se ha arrepentido de hacerlo. "Cuando he tomado estas decisiones me han dejado tranquilo, porque las tomaba desde donde realmente creía que tenía que pelear. Que la batalla era realmente importante".

"Mostrar tus sentimientos no te hace más débil"

Uno de los pasajes más personales de la entrevista llega cuando Borja Iglesias aborda la vulnerabilidad emocional y critica la hipermasculinidad que todavía se respira en muchos vestuarios de fútbol, apuntando a la dificultad que todavía existe en determinados ambientes del deporte para mostrar los sentimientos sin miedo al juicio de los demás.

El delantero ha recordado situaciones vividas en su propio vestuario en las que, invadido por la frustración o la tristeza, algún miembro del cuerpo técnico o del staff se acercaba para recomendarle que no llorase delante de sus compañeros. “Y yo era como, ‘joder, pero que no, que no pasa nada’. Yo siempre luchaba contra eso.

"Creo que mostrar tus sentimientos y tener la confianza para llorar delante de tus compañeros si un día te apetece no te hace más débil, sino al revés, creo que te está fortaleciendo respecto al grupo"

"De manera establecida en el fútbol, en el deporte y en la sociedad, se considera que mostrar vulnerabilidad es un síntoma de debilidad", reflexiona. "Y yo creo que es totalmente lo contrario. Creo que mostrar tus sentimientos y tener la confianza para llorar delante de tus compañeros si un día te apetece no te hace más débil, sino al revés, creo que te está fortaleciendo respecto al grupo".

Su explicación es todavía más contundente cuando recuerda cómo trataba de hacer entender a sus compañeros que llorar no era un problema, sino una muestra de confianza. "Les decía: 'Yo lloro porque tengo la confianza para hacerlo con vosotros, porque os quiero, os tengo aprecio y quiero que cuando me veáis reír también entendáis que detrás hay una persona que a veces llora, a veces le frustran las cosas...'".

Y añade lo que realmente necesita en esos momentos: "Igual ahora mismo lo que te estoy diciendo cuando lloro es que simplemente necesito que me digas 'tranquilo, estoy contigo, te voy a ayudar, dame un abrazo'".

Borja Iglesias y su pareja, María Valero, tras proclamarse campeón del mundo con España. / IMAGO

Su admiración por Lamine Yamal y su defensa de Héctor Bellerín

Borja Iglesias también se detiene en dos compañeros con los que comparte una forma de entender el fútbol y la exposición pública. Sobre Lamine Yamal, al que tuvo la oportunidad de conocer de cerca en la Selección, no escatima elogios. El delantero gallego reconoce que el talento del joven futbolista del Barcelona le sorprendió desde los primeros entrenamientos.

"Las primeras veces que entrené con Lamine fue como, este chaval es otra cosa, ¿no? ¿Qué está pasando aquí?", recuerda. También relata cómo fue su regreso progresivo a los entrenamientos después de una lesión durante el Mundial. "El primer día quizá de entrenamiento total con el grupo fue como soltar un caballo desbocado, ¿sabes? Era arrancar para delante, regateaba a todos y era como, ¿pero este chaval no estaba mal? ¿Qué está pasando aquí?", cuenta entre risas.

"El primer día quizá de entrenamiento total con el grupo fue como soltar un caballo desbocado, ¿sabes? Era arrancar para delante, regateaba a todos y era como, ¿pero este chaval no estaba mal? ¿Qué está pasando aquí?"

Además, se muestra partidario del estilismo que lució Lamine Yamal en la gala del Balón de Oro, donde apostó por una flor rosa de gran tamaño. "A mí me gustó, me gustó mucho", sentencia, después de explicar que también se debatió sobre ello en el vestuario. "Bueno, si conoces un poco a Lamine de cerca, entiendes que eso es muy Lamine. Creo que iba muy sobrio y muy elegante y de repente ahí tienes el destello de Lamine, que creo que es lo que él realmente dice con su personalidad todo el rato".

Lamine Yamal y su arriesgada apuesta estilística en la gala del Balón de Oro. / IMAGO

También sale en defensa de Héctor Bellerín, amigo suyo y uno de los futbolistas que más ha cuestionado los estereotipos tradicionales del mundo del fútbol a través de la moda y de sus posicionamientos. Borja entiende que algunos compañeros prefieran no exponerse, pero cree que la libertad de expresión y la posibilidad de romper determinados prejuicios son importantes. Es por ello que condena cualquier tipo de insulto homófobo contra su persona o contra su excompañero y amigo del Betis.

Admiración por su novia, María Valero, una persona especial en su vida

Borja Iglesias también ha tenido palabras muy especiales para su pareja, María Valero, con quien comparte su vida. El delantero del Celta no esconde la admiración que siente por ella y reconoce que su relación le ha permitido aprender mucho, tanto de sí mismo como de su manera de entender el mundo. "María es una estrella en sí, no necesita ni sus redes sociales. Es una persona que proyecta muchísimo y de la que yo he aprendido muchísimo estando a su lado", explica.

El futbolista destaca especialmente su talento, creatividad e intuición, además de la influencia positiva que ha tenido en su vida. "He aprendido mucho de ella y he aprendido mucho de mí, gracias a cómo ella entiende la vida". Su admiración, además, va mucho más allá de lo personal. "Es una persona especial para mí y obviamente la admiro muchísimo por todo lo que hace, cómo lo hace y la capacidad que tiene de, a través de su talento, su intuición y su creatividad, de su trabajo, de plasmar lo que ella quiere. Y a mí me ayuda mucho", concluye.

Borja Iglesias y las elecciones del 29N

La entrevista también deja una referencia a las próximas elecciones del 29 de noviembre. Con un pensamiento siempre asociado a pensamientos de izquierda, al ser preguntado por si acudirá a votar, el futbolista confirma su concienciación al respecto puesto que ha previsto hacerlo pese a su lógico compromiso profesional ese domingo ya que jugará contra el Villarreal en Balaídos a las 18:30 horas. "Pues he solicitado el voto por correo porque tengo partido. O sea que sí, lo haré antes", responde, dejando claro que no quiere renunciar a ejercer su derecho pese a sus compromisos profesionales.

Pero si hay algo que realmente le emociona es el reconocimiento que recibe por su manera de posicionarse. Más allá de los títulos o de los éxitos deportivos, Borja Iglesias asegura que hay mensajes que le llegan especialmente. "Lo que más me dicen y que me enorgullece más que nada, incluso más que el Mundial, es lo de 'gracias por ayudar, por ser consciente, por ser un ejemplo para mis hijos'", confiesa.