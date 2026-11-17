Un obstáculo inesperado frustró en verano la cesión acordada de George Ilenikhena, que ahora supera con creces los números realizadores de su alternativa, Stassin, y de Robbie Ure, y le da la razón al director deportivo

Luis García Plaza ha trasladado al club su preocupación por la falta de gol de sus delanteros y la petición de reforzar en enero la vanguardia con un nuevo punta dentro de las posibilidades del club, que solo podrá acudir el mercado si hay ventas que generen límite salarial.

Lo cierto es que José Ignacio Navarro firmó dos arietes en verano, Robbie Ure por seis millones de euros, y Lucas Stassin en condición de cedido, pero a día de hoy ninguno ha respondido a las expectativas, tanto en cuanto entre ambos suman tres dianas, las mismas que Isaac Romero, máximo realizador sevillista.

De tenerlo atado a echar de menos los goles de Ilenikhena

El escocés suma dos, una de ellas en la Copa del Rey ante el Sporting Hortaleza, mientras que el belga marcó únicamente en su debut y no ha vuelto a ver puerta, lo que obviamente genera inquietud en Eduardo Dato mientras se contempla como el delantero elegido para complementar a Ure registra cifras goleadoras que vendrían de perlas en Nervión.

De ese modo, el Sevilla llegó a tener un acuerdo cerrado para la llegada como cedido de George Ilenikhena, joven punta nigeriano de 20 años que no había cuajado en su primer curso en el Al-Ittihad saudí.

José Ignacio Navarro lo había atado tras alcanzar entendimiento con todas las partes, pero problemas financieros de la entidad árabe frenaron de raíz la operación y provocó que pidieran un traspaso por cantidades imposibles en Eduardo Dato. El Sevilla lo siguió intentando durante un tiempo, hasta que terminó renunciado ante la necesidad de firmar un segundo punta y la falta de tiempo.

Ocho goles en 15 partidos

Finalmente se quedó en el Al-Ittihad, donde acaba contrato en 2029, y ha logrado remontar el vuelo, tal y como evidencia la cifra de goles que suma en lo que va de curso.

Ilenikhena, con Nigeria. / Imago

De esa forma, Ilenikhena ha marcado hasta la fecha un total de ocho goles en 15 partidos, seis de ellos en el campeonato liguero y dos más en la King's Cup, lo que le ha valido para ganarse la titularidad.

Fede Viñas, otro fichaje frustrado que está fino de cara a puerta; Ratkov, todo lo contrario

Además, el nigeriano no se trató del único delantero por el que ofertó el Sevilla que a día de hoy está rindiendo a muy buen nivel en su equipo, pues Fede Viñas también registra ocho goles en u nueva etapa en el Deportivo Toluca mexicano tras pagar cerca de 12 millones de euros al Club León una vez que había destacado en su cesión en el Oviedo.

El Sevilla trasladó una propuesta, pero su anterior club lo consideró insuficiente y finalmente aceptó la de otro equipo azteca, lo que desvió la mirada hacia la también compleja opción de Stassin, que finalmente llegó a buen puerto. Viñas ha marcado ocho goles en 13 partidos, menos que los que ha necesitado Ilenikhena.

Al igual que se lamenta no haber podido cerrar estas vías, en Nervión se celebra que no fructificaran otras, como la de Petar Ratko, que todavía no se ha estrenado de cara a puerta con el Levante.