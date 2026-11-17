Christian Horner, exjefe de la escudería austriaca, reconoce que el piloto asturiano quería compartir equipo con Max Verstappen, pero alguien dentro de Red Bull frenó la operación

El asturiano Fernando Alonso pudo haber compartido garaje con Max Verstappen en Red Bull. Es una posibilidad muy real que estuvo encima de la mesa, tal y como ha revelado Christian Horner, antiguo jefe de la escudería austriaca, en su nuevo libro autobiográfico, titulado Drive.

El británico ha repasado algunos de los episodios más desconocidos de sus dos décadas al frente de Red Bull y ha puesto el foco en una de las decisiones que más le decepcionaron durante sus últimos años en el equipo: la posibilidad de incorporar a Fernando Alonso para la temporada 2025.

Fernando Alonso por Checo Pérez en Red Bull

La historia se remonta a los primeros meses de 2024. En aquel momento, Checo Pérez todavía ocupaba el segundo asiento de Red Bull, pero su rendimiento había caído considerablemente durante la segunda mitad del campeonato. La situación obligó a la dirección deportiva a estudiar alternativas para acompañar a Verstappen y Horner tenía bastante claro uno de los nombres que quería incorporar. Ese nombre era Fernando Alonso. El bicampeón del mundo seguía compitiendo con Aston Martin y, según ha contado el propio Horner, tampoco veía con malos ojos la posibilidad de dar el salto a una escudería que acababa de dominar la Fórmula 1.

"Fernando incluso me dijo que realmente quería correr junto a Max la temporada siguiente"

De hecho, Horner desvela que ambos hablaron directamente durante el Gran Premio de Japón de 2024 sobre la posibilidad. "Durante el Gran Premio de Japón, Fernando incluso me dijo que realmente quería correr junto a Max la temporada siguiente", recuerda Horner. Una declaración de intenciones que permite hacerse una idea de hasta dónde llegaron aquellas conversaciones, aunque la operación no terminó de avanzar.

Horner apunta a Helmut Marko como el obstáculo para fichar a Alonso

La versión del antiguo responsable de Red Bull, sin embargo, apunta directamente a las diferencias que existían dentro de la estructura deportiva. Horner asegura que Helmut Marko, asesor de la escudería durante aquella etapa, le trasladó que no había demasiado entusiasmo por la posibilidad de incorporar al español: "Posteriormente, Helmut (Marko), aparentemente en nombre del equipo de gestión de Verstappen, dejó claro que no estaban contentos con esa idea".

Pese a ello, Horner quiso dejar claro que dicha negativa no venía directamente del propio Verstappen, sino de otro nivel de la organización: "Supe de inmediato que esa orden no venía de Max. Alguien había decidido en algún lugar que no era el movimiento correcto para Red Bull. Me sentí decepcionado". Finalmente, el equipo optó por otro camino y dio una oportunidad a Liam Lawson.

Fernando Alonso no fue el único nombre que Horner quiso llevar a Red Bull

El asturiano no era la única alternativa que manejaba Horner. En sus memorias también aparece Charles Leclerc, al que el entonces máximo responsable de Red Bull veía como otro candidato ideal para ocupar el asiento de Sergio Pérez.

El monegasco atravesaba una etapa complicada en Ferrari y Horner consideraba que podía encajar perfectamente en la estructura de Milton Keynes: "Pensé que podía ser el piloto perfecto para nosotros". El británico destacaba especialmente por su velocidad, su rendimiento a una vuelta y su compromiso con el equipo italiano: "Era rápido, fuerte a una vuelta y tenía un carácter determinado".

Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull. / Cordon Press

Horner, sobre Leclerc: "Pensé que podía ser el piloto perfecto para nosotros"

Sin embargo, tampoco hubo acuerdo. Según Horner, Marko volvió a trasladarle que aquella operación no iba a salir adelante: "Poco después, Helmut me dijo que también debía olvidarme de Charles. Igual que con Fernando, no iba a ocurrir".

La apuesta terminó siendo Liam Lawson, que apenas disputó dos grandes premios como compañero de Verstappen antes de regresar al equipo filial. El propio Horner reconoce que no estaba convencido de aquella decisión. "No me sentía cómodo con eso. Era joven e inexperto, con solo once carreras de Fórmula 1 a sus espaldas, y le estábamos pidiendo una enormidad", admite. Incluso va más allá al valorar lo sucedido: "Pero, en realidad, nunca debería haber sido ascendido en primer lugar".

Un fichaje que volvió a escaparse para Fernando Alonso

La posibilidad de vestir los colores de Red Bull ha perseguido a Fernando Alonso durante buena parte de su trayectoria en la Fórmula 1. No es la primera vez que el equipo energético intenta hacerse con sus servicios ni la primera ocasión en la que las negociaciones se quedan a las puertas de un acuerdo.

El propio Horner ya había reconocido anteriormente que estuvieron cerca de incorporar al asturiano tras su primera etapa en McLaren. En aquella ocasión, a finales de 2007, las diferencias en la duración del contrato impidieron cerrar la operación. Red Bull quería un compromiso de dos temporadas, mientras que el entorno del piloto español estaba dispuesto a aceptar solamente una. También hubo conversaciones posteriores, pero el destino de Alonso terminó tomando otro camino.