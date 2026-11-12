Fernando Alonso acaba en el Top-5 y manda otro aviso a Honda: "No es divertido competir con herramientas inferiores"

El piloto asturiano tiene pocas esperanzas en sacar algo positivo de las pocas carreras que le quedan a este Mundial de F1

Fernando Alonso no pudo acabar en los puntos en el Gran Premio de Brasil, pero al menos salió contento de una carrera en la que, por una vez, se había divertido. Con lluvia se vio a la altura de los Mercedes, que le sacaban en las rectas, pero a los que luego recortaba. Tuvo un mano a mano con Hamilton, al que superó, y una pelea con Albon que ganó el español...

Vivió un fin de semana de los de antaño, con presencia en la Q3 y pelea por los puntos. Y eso, viendo la temporada que lleva Aston Martin, es mucho. Para el piloto asturiano sólo les falta que Honda avance para ilusionarse de cara al próximo año, en el que sigue teniendo depositadas todas sus ilusiones.

Alonso ya no espera nada en las pocas carreras que aún les quedan y menos en la próxima, la que se celebra en Las Vegas, un circuito urbano con largas rectas, donde su falta de potencia será palpable.

Fernando Alonso, feliz con el coche, no con el motor

"El coche fue fenomenal en curvas. Teniendo en cuenta lo que perdemos en las rectas, podríamos haber ido un segundo más rápido por vuelta que los Mercedes", indica, elogiando el chasis que ha logrado completar Adrian Newey y al que sólo le falta la para de la potencia: "No es divertido competir con herramientas inferiores".

Fernando Alonso tiene claro que la temporada está tirada y, aunque Honda apela siempre a que sigue acumulando datos, él se muestra escéptico con ello. "No hay nada nuevo que aprender sobre el coche a estas alturas. Ya estamos en la vigesimoprimera carrera, así que sabemos exactamente qué aspectos debemos mejorar", afirma mirando ya al próximo año.

Fernando Alonso, piloto español de Fórmula 1. / IMAGO

Ante esto, Shintaro Orihara, ingeniero jefe de carrera de Honda, sigue pidiendo tiempo. "Hemos tenido otro problema con la batería del coche de Lance. Sabemos lo que ha pasado, pero no sabemos cuál es la causa principal. Revisaremos los datos y también comprobaremos la batería... puede que nos lleve unas semanas encontrar la causa principal. A partir de los datos, tenemos que encontrar alguna solución y averiguar la causa real de este fallo de cara al año que viene", señala.

Alonso, en el Top-5

Pese a las palabras de Fernando Alonso, su carrera en Interlagos no fue en balde y los expertos en la F1 han vuelto a seleccionar su actuación entre las mejores. De hecho, han colocado a Fernando alonso en el Top-5 del último Gran Premio.

"Le faltó ese pequeño plus necesario para entrar en la zona de puntos, terminando en una respetable decimosegunda posición", señalan sobre la actuación de asturiano, al que dan una puntuación de 8,2 y colocan por detrás de los dos primeros en Sao Paulo, Lando Norris y Max Verstappen, además de Lawson y Hadjar, que también cuajaron una gran carrera.