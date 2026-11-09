Fernando Alonso recupera las buenas sensaciones con Aston Martin en Brasil: "Ha sido la mejor carrera en cuanto a sensaciones, el coche ha sido fenomenal"

El piloto asturiano se ilusiona con lo que puede llegar el próximo año viendo el rendimiento del Aston Martin; sólo falta un poco más de potencia

Sólo pudo ser 12º, pero dio la sensación de volver a ver al Fernando Alonso de otros tiempos. Su adelantamiento a Lewis Hamilton por fuera es de los que se recuerdan para toda una carrera, su pelea con Albon demostró por qué es uno de los más grandes de todos los tiempos y Aston Martin, aunque fuera gracias a la lluvia, pudo pelear por los puntos todo el fin de semana.

Por eso, aunque esa posición le supo a poco, el piloto asturiano salió más que satisfecho de lo vivido en Interlagos. "Sí, sí, creo que probablemente ha sido la mejor carrera en cuanto a sensaciones con el coche. El coche ha sido fenomenal en las curvas y en un momento dado estábamos luchando con los Ferrari", señalaba un Alonso que, en mojado se vio en condiciones de pelear con los mejores, ya que la potencia no era tan decisiva.

"Sin duda, fue mejor bajo la lluvia que en seco, Creo que el ritmo fue bastante bueno, lo cual fue una grata sorpresa. El coche funcionó bien durante toda la carrera. Es evidente que todavía nos falta mucha velocidad punta en las rectas, algo difícil de compensar. Sin embargo, en ciertos momentos, al principio, en nuestra lucha con los Ferrari, e incluso al final frente a los Mercedes fuimos competitivos", expresaba un Alonso al que se le vio, al fin, feliz en una temporada muy complicada.

Alonso y Aston Martin, mejor que Mercedes

El piloto ovetense daba mucho valor a la manejabilidad que había demostrado Aston Martin, lo que augura un avance de cara al próximo año a poco que mejore la motorización. Y puso como ejemplo que estuvo en la pelea con los Mercedes, ya ganadores del Mundial de Constructores, pese a que perdía un segundo en las rectas por la potencia del motor.

"Incluso en las últimas cinco vueltas, con los neumáticos intermedios, estábamos en la pelea con los dos Mercedes. Íbamos una vuelta por detrás, pero estábamos con los Mercedes, teniendo en cuenta cuánto perdemos en las rectas. Eso significa que probablemente hoy podríamos haber sido quizá un segundo por vuelta más rápidos que ellos. Así que, como he dicho, el coche ha sido fenomenal", explicaba el español.

La carrera, mejor que el 8º puesto del sábado

Fernando Alonso, que logró la mejor posición de salida (8º), tiene claro que el coche fue aún mejor el domingo, pese a no puntuar. "En general, la carrera fue mejor que el resto del fin de semana. En los entrenamientos libres no estábamos del todo satisfechos con el coche, pero en la carrera logramos encontrar un mejor punto de equilibrio. Veremos qué podemos hacer en la próxima cita", añade. Tendrá dos semanas antes de ponerse al volante en el Gran Premio de Las Vegas, un circuito que, a priori, es poco propicio para Aston Martin, ya que cuenta con largas rectas, donde ellos pierden mucho.

"No hay nada nuevo que aprender sobre el coche a estas alturas. Ya estamos en la vigésima primera carrera, así que sabemos exactamente qué aspectos debemos mejorar", afirma sobre el próximo año, en el que Aston Martin tiene puestas todas las miradas. "No, no disfruto. Simplemente vengo y hago mi trabajo. Pero no hay diversión en pilotar con herramientas diferentes. Así que estamos trabajando duro para el año que viene, para reducir la diferencia y estar un poco más en un entorno competitivo", concluía.