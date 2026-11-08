Fernando Alonso, tras hacer magia en Brasil, señala la clave para hacer la carrera del año: "Creo que en estas condiciones depende más del riesgo que quieres asumir"

El piloto asturiano sale 8º tras alcanzar la primera Q3 de la temporada, mientras que Sainz lamenta la mala suerte del accidente de Camara que le dejó muy rezagado en la parrilla de salida

Cuando la lluvia aparece todo se iguala y ahí, Fernando Alonso demuestra por qué es uno de los mejores pilotos de la historia. En el circuito donde se coronó por dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, Interlagos, el asturiano va a salir en la mejor posición de toda la temporada (8º).

Y lo mejor para él es que se vio para hacer más, lo que alimenta las esperanzas para una Gran Premio de Brasil 2026 donde aspira a lograr el mejor resultado del año... si honda no falla de nuevo.

"Esperaba quizá un poco más, ya que era el primero en salir", avisa Alonso tras la Q3, sorprendiendo con sus palabras cuando acababa de hacer el mejor puesto de toda la temporada. Tenía una justificación para ello, aunque, luego, reculaba: "Pero los neumáticos estaban, no sé, helados, así que no tenía agarre. (...) Ahora miro los tiempos y veo que el sexto puesto está 1,8 segundos por delante de mí, así que está demasiado lejos como para soñar realmente con posiciones más altas".

El piloto español tiene claro que sin lluvia tal vez no habría estado ahí y que la bandera roja al final de la Q2 también le pudo ayudar, ya que dejó fuera a pilotos como Hamilton o Piastri que debían luchar por las primeras plazas. Contenerlos este domingo será una de sus tareas principales si quiere aguantar entre los mejores.

Por ello, pese a sus dudas en la Q3, estaba muy satisfecho con la Clasificación lograda en Brasil. "Unas circunstancias así -de lluvia- nos dan nuevas oportunidades a los que estamos en la parte de atrás. Creo que asumimos algunos riesgos en la Q1 y la Q2, donde las condiciones eran algo inciertas para todos. Lo conseguimos y, además, hemos llegado a nuestra primera Q3 del año. Por eso, estoy contento", refleja Fernando Alonso.

Sus únicas dudas de cara a la carrera de este domingo siguen estando en el rendimiento de Honda. Cuando fue preguntado sobre si la lluvia igualaba las deficiencias del motor de Aston Martin, Alonso reconocía que, aunque beneficia en algunas cosas, sigue siendo un problema.

"Con lluvia hay menos tiempo para acelerar porque no hay agarre, así que los demás no pueden aprovechar la potencia extra. Pero aun así el motor es muy importante en cuanto a la manejabilidad y a cómo se comporta en las curvas, y ahí seguimos teniendo un problema", advierte el asturiano, quien da la clave real de por qué se iguala todo con lluvia: "Creo que en estas condiciones depende más del riesgo que quieres asumir".

Carlos Sainz lamenta su mala suerte

Si Fernando Alonso se vio 'beneficiado' por la lluvia, a Carlos Sainz le hizo un roto. El accidente de Camara al final de la Q2 le impidió hacer su vuelta rápida y acabó 15º -saldrá 13º por las sanciones-, cuando se veía para poder luchar por estar en la Q3.

"Una pena esa última bandera roja, que no nos permitió marcar un tiempo con intermedios, que al final eran un segundo más rápidos. Simplemente tuvimos mala suerte con el momento de la bandera roja. Si hubiéramos montado los intermedios un minuto antes, 40 segundos antes, el resultado habría sido completamente diferente", se lamenta Sainz, quien se estaba sintiendo cómodo bajo la lluvia de Interlagos.

"Me estaba sintiendo muy bien con el coche. Era muy rápido con los neumáticos de lluvia extrema. En Q1 y Q2 me sorprendió estar luchando por el top 10 con el coche que tenemos, con tan poca carga aerodinámica. Pero conseguimos hacer funcionar los neumáticos", añade el piloto madrileño, que aunque reconoce problemas "en la curva 12" para estabilizar su Williams, reitera su queja por la mala suerte que propició su mal resultado.