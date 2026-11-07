García Plaza explica por qué lanza el penalti Vargas, da un toque a los delanteros del Sevilla y avisa sobre el derbi: "Algunos jugadores me llegarán el jueves y jugamos el sábado"

El entrenador madrileño cree que el Sevilla hizo méritos de sobra para ganar el partido, pero que faltó más acierto de los delanteros y un futbolista que marcara la diferencia, a la par que que apunta que el parón condicionará el derbi contra el Betis

García Plaza se mostró contrariado a la conclusión del choque al considerar que el Sevilla mereció más premio ante Alavés, a la par que explicó por qué fue Vargas el encargado de lanzar el penalti y responde a cómo afecta este empate de cara al derbi tras el parón.

"Por la segunda parte, merecemos ganar, además sobrados, y en la primera tienes el penalti. Nos ha costado un poco al principio, pero es lo que digo siempre, que no es fácil ser superior durante todo el partido. Hemos estado igualados, tuvimos el penalti y en la segunda parte fuimos merecedores de la victoria, pero esto se trata de meterla en la portería. Otros partidos los hemos ganado no generando tanto como hoy. Nos ha faltado meterla. Sivera ha sido el mejor jugador del partido, eso lo dice todo", señaló con rotundidad García Plaza, que admitió la falta de punch.

"Los delanteros no han estado acertados y nos ha faltado claridad"

"Sí que nos ha faltado un jugador que sea capaz de cambiar las cosas, pero también estar acertados en las ocasiones. No hace falta generar quince o veinte ocasiones, con que hagas cinco, lo normal es marcar. Ni Stassin ni Isaac ni Robbie han estado acertados en el gol, aunque sí en otras facetas", apuntó el madrileño, que mandó un mensaje a los delanteros.

"Lo que tienen que hacer es seguir trabajando y buscando el gol. No han estado acertados, nos ha faltado claridad, pero hemos creado ocasiones. Si seguimos en esta línea, hay que esperar a que la gente de arriba vuelva a encontrar su sitio. No le estamos sacando rendimiento a todos los buenos momentos del equipo", apuntó García Plaza a la par que destacó el partido de Juan Iglesias y Suazo: "Están muy bien los dos". .

Por qué ha lanzado el penalti Vargas: "Sivera no paró ninguno penalti"

Además no ve raro que Vargas lanzara la pena máxima. "Ha lanzado penaltis en el Sevilla y los ha marcado. Está de encargado él, Guridi, Peque, los delanteros... Lo ha tirado él. Sivera estuvo tres años conmigo y no paró ni uno, se lo he dicho antes", apuntó el entrenador sevillista, al que se le cuestionó sobre la posición de Fofana, menos influyente en el doble pivote.

"Puede jugar en los dos sitios, más adelantado y más atrasado. Jugamos con un mediocentro de posición, que en este caso es Agoumé, con uno más adelantado que puede ser Fofana o Kocho y con un número diez. El otro día me gustó mucho en el mediocentro y cuando le pusimos por delante estaba bastante flojo. Pude jugar en los dos sitios, pero es verdad que hoy no ha estado tan bien", indicó.

El parón y la fuga de internacional afecta al derbi

Por otro lado, García Plaza señaló que se va al parón con ganas de derbi. "Ahora vamos a descansar unos días. Se nos van siete u ocho con las selecciones, pero estamos con ganas de vivirlo y prepararlo. Van a ser dos semanas de prederbi, un poco raras porque nos faltarán jugadores, pero creo que estamos en una situación buena. Hay mucha igualdad en LaLiga, lo importante es no meterte en ese grupo de abajo", indicó el míster, que sabe lo que importa el derbi y apunta el condicionante de los partidos de sus internacionales.

"Sé que el derbi es un partido muy especial. En nuestro estadio y con un gran ambiente, seguro que será muy bonito. Se nos van a ir jugadores a los dos equipos y será algo diferente, va a depender de los seleccionadores, de si les dan minutos o no, que a mí algunos me llegan el jueves con el derbi el sábado. Es un partido que todos deseamos vivir. Lo vamos a vivir y, ojalá, lo podamos ganar", aseveró.