Juan Iglesias y Agoumé hacen diagnóstico tras el atascado empate del Sevilla: "Hemos visto un equipo diferente del Getafe"

Los jugadores, en zona mixta, han mostrado sensaciones positivas en un encuentro en el que tres puntos claves se han escapado, todo ello antes de recibir al Betis tras el parón de selecciones

No se puede decir que este viernes vaya a ser una jornada recordada en el sevillismo, ni mucho menos. En el Ramón Sánchez-Pizjuán, el equipo hispalense fue mejor pero no fue capaz de refrendar esas sensaciones en goles, atascándose en un partido en el que los tres puntos eran vitales tras el traspiés en Getafe y la visita del eterno rival en el horizonte. Rubén Vargas, de penalti, pronto tuvo la ocasión de cambiar la historia; aunque acabó errando una pena máxima que pudo haber desatascado un bronco encuentro en el que faltó eso mismo, el acierto.

Los jugadores que han comparecido en zona mixta, tanto Juan Iglesias como Agoumé, han mostrado esas mismas sensaciones. En varias ocasiones que el equipo lo intentaba pero no podía se ha visto a ese Sevilla de pasadas campañas donde, fruto de los nervios, no era capaz de encontrar con claridad la meta rival. La derrota en Getafe puede haber mermado esas aspiraciones de un equipo que llega al derbi tras dos encuentros sin conocer la derrota, confiando en que el feudo sevillista sea de nuevo el jugador número 12 en busca de esos tres puntos.

Juan Iglesias lo tiene claro a pesar del empate

El lateral sevillista, que ha contado con varias ocasiones, ha dejado claro en DAZN la implicación en el primer partido sin encontrar puerta. "El equipo ha hecho todos los méritos para llevarnos la victoria. Hemos sido superiores; es verdad que ellos son un equipo muy duro, muy rocoso, pero hemos pasado prácticamente todo el partido en campo rival. Lo hemos intentado, pero hay partidos que el balón no entra y creo que ha sido el de hoy".

"Creo que hoy en día más el equipo no nos puede decir que no nos hemos esforzado, que no hemos corrido hasta el último minuto. Eso es la esencia de este equipo y, como he dicho, es una pena haber sumado solo un punto hoy porque creo que merecíamos la victoria".

El cambio respecto al Getafe, por parte de Agoumé

El centrocampista francés, tras el encuentro, ha hecho un diagnóstico de este bronco encuentro. "En los últimos 30 metros nos han faltado los últimos detalles para poder meter ese gol hoy, pero el partido no ha sido un mal partido del equipo, solo, como he dicho, esos detalles para poder marcar que al final si no metes goles no ganas los partidos. Entonces creo que tenemos que seguir trabajando para hacer daño cuando lleguemos a los últimos metros".

"No, miedo no. Hoy hemos visto un equipo diferente de la segunda parte del Getafe. La segunda parte no fue buena, fueron los peores cuarenta y cinco minutos nuestros de esta temporada. Hemos intentado cambiar esa dinámica y atacar el partido para ganarlo. No ha sido el día, pero hay que seguir trabajando y mejorar esos puntos que aún nos faltan para dar ese paso adelante".

Sobre el homenaje a Jesús de Miguel, el francés no ha dudado en lanzar un emotivo mensaje. "A todos nos ha tocado lo que ha pasado, una tragedia y estamos aquí desde Sevilla y personalmente mandamos todas las fuerzas a su familia. Es un momento muy difícil para todo el mundo del fútbol".