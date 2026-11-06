Puntos uno a uno del Sevilla en el partido de LaLiga contra el Alavés: Félix Correia luce ante la falta de pegada y del factor diferencial

El futbolista menos vistoso fue el que más aportó ante la escasa influencia de los futbolistas más decisivos y la nula pegada de los delanteros en un Sevilla blindado atrás

Bien es sabido que jugar con dos delanteros no supone mayor peligro ni ganar en pegada y quedó demostrado esta noche en Nervión con un Sevilla dominador pero que le faltó acierto en los últimos metros lastrado por la escasa pegada de sus delanteros y un penalti fallado por Vargas.

El 'brillo' lo puso el futbolista menos vistoso, un Félix Correia que fabricó la pena máxima y acarició el 1-0, mientras que los futbolistas llamados a marcar la diferencia como Stassin, Fofana y Vargas, perjudicado por su posición en el 4-4-2, apenas si tuvieron influencia en el juego.

Firmeza sin balón con Salas de líder

Al menos no falló la solidez atrás, con Kike Salas quitándole la razón a Luis de la Fuente y un Sangante cumplidor, mientras que los dos carrileros aportaron profundidad y empuje, sobre todo Juan Iglesias.

Los cambios mejoraron el panorama el tiempo que duró la la chispa de Ejuke, porque el trabajo de Ure no basta y Alfon, a día de hoy, no aporta nada.

Así jugaron, uno a uno, los futbolistas del Sevilla contra el Alavés

VLACHODIMOS: 5

El Alavés no le puso en demasiados problemas, pero en líneas generales se mostró seguro en los escasos acercamientos al margen de una errática salida por arriba.

JUAN IGLESIAS: 7

En su línea habitual, con enorme seguridad en su banda salvo alguna jugada puntual, sin permitir que le cogieran la espalda a pesar de su intención de ayudar arriba, donde pudo marcar con un cabezazo picado y un lanzamiento salvado en la línea. Fichajazo.

SANGANTE: 6

La gran sorpresa de once, el senegalés cumplió impulsado por un potente físico que le permitió combatir en igualdad de condiciones con Lucas Boyé y Toni Martínez cuando hizo falta. Se mantuvo firme en su zona por arriba y por abajo, también cuando vio amarilla.

KIKE SALAS: 7

Tremendamente solvente en todas las facetas, midiendo siempre los tiempos con precisión para no fallar en ningún cruce o despeje y salir de su zona con la seguridad habitual. Se dejó ver arriba por si lograba cazar algún remate. Otra vez a buen nivel.

GABRIEL SUAZO: 6

Está crecido esta temporada y hoy nuevamente participó activamente en ataque, instalado prácticamente como un extremo para apoyar a Félix Correia. En tarea defensivas dejó algún hueco a su espalda que cubrió Salas, pero en general realizó pocas concesiones.

LUCIEN AGOUMÉ: 5

Partido tibio del franco-camerunés, sólido en las tareas de contención, bien situado, pero con poca influencia en la parcela ofensiva, sin pases para superar líneas o algúna ruptura a las que ha acostumbrado al sevillismo.

YOUSSOUF FOFANA: 4

Confirmado que se siente más cómodo en un sistema con un solo delantero un paso por delante del doble pivote, porque en partido como ayer le cuesta ejercer de factor diferencial desde tan atrás. Trabajó sin balón y quiso participar arriba aunque con apenas repercusión más allá de un tímido paso adelante en la segunda parte.

RUBÉN VARGAS: 4

Sobrado de compromiso en la nueva oportunidad de García Plaza, pero carente de acierto, como se reflejó en el penalti fallado en la primera parte. Es verdad que lo intentó en las dos bandas y que dejó detalles como una ruleta al borde del área, pero está lejos de su versión diferencial. El primer cambio.

FÉLIX CORREIA: 7

La vistosidad es lo que menos importa con Félix, pues de una forma u otra siempre aporta con hechos concreto. Contra el Alavés no solo convirtió su banda en el mayor peligro sevillista ayudado por Suazo sino que, además, fabricó el penalti que falló Vargas y acarició el gol en una gran jugada. Como siempre, muy activo en la resta.

ISAAC ROMERO: 5

Mucha movilidad en todos los frentes del ataque para tratar desestabilizar a la zaga visitante y se dejó ver entre líneas para conectar con combinaciones rápidas. Trabajo que, sin embargo, no se convirtió en resultados prácticos.

LUCAS STASSIN: 3

Prácticamente desaparecido, sin apenas influencia en el juego ofensivo nervionense más allá de alguna dejada de espalda. Lleva varios partidos en los que ofrece pocos argumentos para ser titular, con controles y pases fallidos.

LUIS GARCÍA PLAZA: 5

Repitió dibujo con dos delanteros e introdujo novedades en el once en función del rival, lo que provocó que el Sevilla tardara en entrar en el partido, para después crecer impulsado por el costado zurdo y ganar en profundidad y ocasiones. El madrileño recurrió rápido a Ejuke y mejoró las prestaciones atacantes del Sevilla, si bien los cambios tampoco ayudaron a modificar la situación, funcionando solo a tirones y con el abuso de balones colgados.

EJUKE: 6

Su entrada provocó el efecto buscado por García Plaza, pues revolucionó al Sevilla con sus primeras acciones merced a su desborde y centro peligrosos, si bien se fue apagando con los minutos.

ROBBIE URE: 5

Tuvo presencia en ataque, más que Stassin, con mucha pelea con los centrales y firmó una buena dejada a su compañero, pero no se puso de gol.

CASTRÍN: 5

Cumplió cuando entró por Sangante, muy atento al corte y con capacidad para realizar coberturas.

ALFON: 3

Nada de nada. Desaprovechó los minutos que tuvo con acciones erráticas, reflejo de su falta de confianza.