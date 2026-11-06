Fran González, exportero del Real Madrid, acepta su situación en el Sevilla y decide no hacer ruido: "Es un tema que no me preocupa, hay que pasar por esto"

El meta leonés no esconde que desea jugar más minutos, pero comprende su situación actual, asegura que no le preocupa y afirma que está "preparado" para asumir responsabilidades "sea donde sea"

Fran González debutó oficialmente como sevillista en el partido de Copa contra el Sporting de Hortaleza, sus únicos minutos desde que se convirtió este verano en nuevo portero nervionense para competir con Vlachodimos.

El meta leonés, procedente del Real Madrid, se encuentra a la sombra del internacional heleno, con la Copa como única vía para gozar de oportunidades, situación que no le preocupa y entiende, por lo que ha decidido no hacer ruido más allá de entrenar lo mejor posible para ganarse la confianza de García Plaza.

Fran González entiende su situación actual en el Sevilla

"Los principios no son fáciles, llegas aquí siendo muy joven, llegas a otra ciudad y es difícil adaptarse, aunque el club te ponga muchas facilidades como es el caso. Una vez que pasas por ese proceso de acostumbrarte a todo, a la rutina, a los nuevos compañeros, las dinámicas... pues bueno, mejor. Cuesta, pero porque es normal y yo estoy en ese proceso dede adaptación, aunque en general muy bien, contento", señalo en Leonoticias el meta, que no se pone nervionense por su falta de minutos.

"A mí es un tema que no me preocupa, porque creo que todos los jugadores jóvenes tenemos que pasar por este momento y es algo natural de la carrera de un futbolista el ir haciéndose un hueco poco a poco. No me preocupa para nada el hecho de no estar jugando, no creo que sea mi foco ahora. Tengo que estar bien para cuando me toque porque eso al final quieras que no, por una cosa o por otra, pues siempre acaba llegando", indicó el portero.

"Obviamente, todo el mundo quiere jugar, pero entiendo perfectamente mi situación. 21 años, portero de Primera división, no es fácil dónde estoy y tengo que valorar eso. Hay muy pocos porteros con mi edad en Primera división y yo me quedo tranquilo con eso, con que me va a llegar la oportunidad alguna vez", añadió

Avisa que está preparado para asumir responsabilidad "sea donde sea"

No obstante, Fran González deja claro que está listo para cuando García Plaza le necesite. "Yo estoy preparado para todo, para lo que me venga. Estoy en un punto en el que lo más importante es disfrutar del día, que esté contento con donde estoy entrenando y los compañeros. Obviamente todo el mundo quiere jugar como es normal, me encuentro en un punto en el que solo tengo un partido en Primera división, pero siento que estoy preparado para asumir la responsabilidad que se me dé, sea donde sea", concluyó.

Además, explicó por qué se decantó por el Sevilla. "Al final ya creía que había cerrado una etapa allí en Madrid, en el Castilla, y sí que creía que lo mejor para mí era dar ese salto fuera donde fuera. Obviamente, lo normal es que los porteros jóvenes, de primeras vayas a donde vayas no vas a jugar, porque al final yo vengo de Primera RFEF, que hoy es una competición que está mejorando mucho en los últimos años, pero el paso es grande. De hecho, quería dar ese salto porque sentía que ya había acabado una etapa y el Sevilla es uno de los grandes de España, un club súper histórico, muy bueno en todos los sentidos y una oportunidad real para mí para poder competir y jugar en los próximos años", afirmó.