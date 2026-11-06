Ángel Ortiz y Manu González repiten a las órdenes de David Gordo; se cae Fran González

El lateral derecho de Almendralejo, que suplió en el anterior parón al promocionado Iván Fresneda, se mantiene entre los citados pese al regreso del ex pucelano, al tiempo que el portero de Isla Mayor, sustituto del leonés del Sevilla entonces, ingresa por vez primera de inicio

Ángel Ortiz y Manu González son los dos únicos representantes directos del fútbol hispalense en la lista que ha ofrecido este viernes el seleccionador nacional español sub 21, David Gordo, para los amistosos del próximo parón internacional ante Japón (el próximo viernes 13 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Francisco de la Hera de Almendralejo) y Albania (el martes 17-N en la misma franja en el Arena Kombëtare de Tirana), excepción hecha del extremo del Parque Alcosa Pablo García, del Real Racing Club de Santander). Sale respecto a la anterior Fran González, que llegó a ir puntualmente con la Absoluta.

El caso es que el arquero de Isla Mayor, internacional sub 17 y campeón de Europa (junto a José Antonio Morante) en categoría sub 19, aspira a estrenarse con la 'Rojita', ya fue llamado de urgencia durante el parón de finales de septiembre y principios de octubre por la lesión del sevillista (que se marchó precipitadamente, aunque pudo jugar pocos días después sin problemas con su equipo el Trofeo Antonio Puerta), sustituye definitivamente de inicio al leonés en esta ocasión, por lo que estaría más cerca si cabe, aún con 19 años de edad, su debut con la sub 21.

Por su parte, Ángel Ortiz, también con experiencia en la sub 18 y la sub 19, es más habitual en el segundo equipo de la 'Roja', teniendo la ocasión de acumular minutos precisamente en su tierra, Almendralejo, sede del primero de los 'bolos' de un combinado que ya está clasificado para el Europeo del próximo verano en Serbia y Albania como líder destacado del Grupo A. En la última ventana internacional, el carrilero diestro suplió a Iván Fresneda, del Sporting Clube portugués, que había promocionado para cubrir la marcha por lesión de Pedro Porro, aunque se mantiene entre los elegidos pese al retorno del ex pucelano.

"Que sufran lo menos posible esa falta de minutos" con el primer equipo

"En el tema de los porteros, lo venimos viviendo continuamente. Bruno Iribarne ha jugado (en el Burgos CF), mientras que Manu González va a jugar más con el Betis Deportivo, algo que manejamos con normalidad; es normal para nosotros ya. Los entrenadores de porteros queremos que los 'enchufen' lo más rápido posible y que disfruten de los minutos que tengan. Que sufran lo menos posible esa falta de minutos (en sus equipos matrices)", aseveraba en rueda de prensa el seleccionador nacional sub 21, David Gordo, acerca del meta isleño.