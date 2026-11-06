La afición verdiblanca marca la diferencia en Europa: batido el récord de asistencia en la 26/27

El Signal Iduna Park, que ya tenía el privilegio de albergar la mayor entrada hasta esta semana en competiciones continentales, superó un nuevo listón gracias a los alrededor de 6.300 hinchas heliopolitanos que colapsaron la esquina entre la Nordtribüne y la Osttribüne

Los 81.365 espectadores congregados en el Signal Iduna Park el pasado miércoles para presenciar el Borussia Dortmund-Real Betis de la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League constituyen la mejor entrada de la temporada 26/27 en un encuentro de las tres competiciones europeas, desplazando, concretamente, al registro de los aurinegros frente al Villarreal CF, que fue de 77.500. Se agotó el papel en el mítico Westfalenstadion, a lo que contribuyó decisivamente la masiva presencia de hinchas verdiblancos, que, con 6.300 aproximadamente, marcaron claramente la diferencia.

Y es que, de las 4.068 entradas reservadas para los seguidores castellonenses, únicamente 39 (sí, no está mal el dato) las utilizaron. Teniendo en cuenta los locales que estuvieron entonces en las gradas, con la aprobación del programa piloto para potenciar la seguridad y permitir la presencia de público de pie en ciertos estadios como éste y el Allianz Arena de Múnich para no ver mermado el aforo, los béticos se hicieron con más de 2.000 localidades normalmente para los anfitriones, hasta el punto de rellenar no sólo la esquina prevista entre la Nordtribüne y la Osttribüne, sino unos sectores adjuntos más.

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Los 6.300 aficionados que acudieron a Dortmund esta semana, más alguno que otro que viajó sin entrada, quedan solamente por detrás de los alrededor de 7.000 que acompañaron al conjunto verdiblanco a Milán con ocasión del partido de la fase de grupos de la Europa League 18/19. En tercer lugar estarían los 5.000 que comparecieron en Roma para la misma ronda de esa competición en 2022 y los 4.000 que fueron a Manchester. Este curso, la salida más fuerte que queda es a Múnich el 27 de enero de 2027. Con un aforo de 75.024, hay reservadas 3.752 entradas en el Allianz Arena, pero ya se rebasó ese 5% mínimo en el Westfalenstadion.

Un supuesto apoyo a Jesús de Miguel que salió mal

Aunque abrumado por la repercusión acabó borrando su publicación, un aficionado del CD Tenerife, identificado como Diego Rodríguez, se auto inculpó por romper el minuto de silencio previo al Borussia Dortmund-Real Betis, dedicado a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y a Jesús de Miguel. Asegura que, dentro de la inoportunidad, entonó el nombre del malogrado delantero madrileño con la idea de que otros le siguieran, aunque lo que se coló fue un insulto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por parte de 1-2 del amplísimo grupo. Un momento que manchó injustamente la imagen de 6.300.