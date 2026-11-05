Giro en la muerte de Jesús de Miguel: la autopsia ya está en manos del juez y la investigación de Homicidios puede marcar el futuro de Owono

El juzgado ya tiene el informe preliminar de la autopsia, pero no lo hará público; la Policía investiga también la asistencia médica en el Heliodoro, mientras la Fiscalía ve "muy difícil" un proceso penal contra el portero del Andorra, que asegura que afrontará "lo que venga con todo el respeto"

Navahermosa despide este jueves a Jesús de Miguel. Por expreso deseo de su familia, el último adiós al delantero del CD Tenerife se celebra en la localidad toledana, dos días después de su muerte, el pasado martes a los 30 años, tras el durísimo choque con el portero del FC Andorra, Jesús Owono, en el tiempo añadido del partido disputado el lunes en el Heliodoro Rodríguez López. Un adiós que llega con muchas preguntas todavía sin respuesta.

La primera, y la más importante, la tiene ya en su mesa el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife. El juzgado recibió este miércoles el informe preliminar de la autopsia y autorizó el traslado de los restos del futbolista a la Península. El informe señala que el futbolista murió por "un traumatismo torácico de carácter accidental". Y todo lo que viene después, la investigación policial, la posible vía penal y la sanción deportiva, depende en buena medida de ese documento.

La autopsia de Jesús de Miguel: qué se sabe y qué no

Lo que se ha contado sobre lo ocurrido viene de fuentes policiales y del propio club. Según fuentes de la Policía Nacional, el impacto le originó una parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios lograron recuperarle el pulso con maniobras de reanimación y el jugador fue evacuado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde quedó ingresado en la UCI. De madrugada, el Tenerife avisó de que su estado había empeorado neurológicamente. A las 8:00 horas del martes, el club comunicó su fallecimiento.

Lo que no se sabe es precisamente lo que debe aclarar la autopsia: qué provocó exactamente la muerte y en qué medida está ligada al golpe. El propio fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, lamentaba en declaraciones a EFE que es casi imposible que una muerte se produzca por un golpe en el pecho, pero que, desgraciadamente, es lo que ocurrió en el Heliodoro.

El informe preliminar de la autopsia está en manos del juzgado, que mantiene su contenido reservado por respeto a la familia. El "traumatismo torácico" se perfila como "causa compatible con la muerte" del jugador, aunque aún quedan por añadir los resultados de los análisis y resto de pruebas practicadas en la autopsia, como las toxicológicas. Estas vendrían a refrendar esta primera conclusión forense y ampliar con detalle lo que causó la muerte tras el choque con Owono, quien usó "una fuerza excesiva" en la "disputa del balón", según el acta arbitral del encuentro.

Homicidios investiga la acción... y también la atención médica

La Policía Nacional, a través del Grupo de Homicidios, abrió una investigación de oficio el mismo martes, y el caso ya está judicializado. No es, en cualquier caso, una señal de que haya un delito. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias recordaban que "toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial". Ninguna fuente oficial ha señalado que Owono esté investigado formalmente.

Lo llamativo es hacia dónde mira esa investigación. Según ha publicado el diario El Día, los agentes, que actúan como Policía Judicial, recaban también información sobre la actuación de los servicios médicos del club y del dispositivo preventivo de Cruz Roja, así como sobre el traslado. Fuentes cercanas a la investigación aluden, además, a posibles discrepancias entre informes.

Las preguntas son concretas. Si se utilizó el desfibrilador, dónde se practicó la reanimación, en el césped o ya en la ambulancia, y por qué el vehículo no entró al terreno de juego. Las versiones publicadas no coinciden. Lo que sí se conoce es el procedimiento habitual en el Heliodoro: la ambulancia medicalizada espera junto a los vestuarios y sólo accede al campo por la rampa cuando los médicos consideran que el jugador necesita una inmovilización total. El lunes se optó por sacarle en camilla.

Varios especialistas en emergencias han pedido, eso sí, prudencia hasta conocer la autopsia, y en el propio vestuario del Betis ya se habló de que hay que reflexionar sobre el protocolo sanitario en estos casos.

El artículo 142 del Código Penal y el futuro de Jesús Owono

Aquí está la clave que puede decidir el futuro penal del portero ecuatoguineano. El fiscal jefe ve "muy difícil" que se abra un proceso penal, porque el golpe se produjo en "un lance del juego". Y añadió algo más: que, si la familia decidiera denunciar, difícilmente pasaría de la calificación de homicidio por imprudencia menos grave.

Ese matiz no es menor. El artículo 142 del Código Penal castiga el homicidio por imprudencia grave con penas de prisión de uno a cuatro años, y ése se persigue de oficio. Pero el homicidio por imprudencia menos grave, castigado con multa de tres a dieciocho meses, "solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal", salvo en accidentes de tráfico. Dicho de otra forma: si la investigación confirmara el criterio del fiscal, la vía penal contra Owono dependería, en la práctica, de que el entorno de Jesús de Miguel diera ese paso.

Toni Roca, abogado especializado en derecho deportivo, va en la misma línea. "La gravedad del resultado de esa acción, como en este caso que tristemente fue el fallecimiento de Miguel, no convierte automáticamente un lance deportivo en un delito", explicaba en esRadio, donde consideró que se trata de "un lance fortuito del juego" dentro de la teoría del riesgo asumido. "No recuerdo haber sido testigo de un caso como este", reconoció. La Unión de Futbolistas Profesionales, en cambio, defiende en un comunicado que "la justicia ordinaria puede y debe pronunciarse".

La roja a Owono y lo que dirá el Comité de Competición

En el plano deportivo, el árbitro, Manuel Ángel Pérez Hernández, expulsó a Owono con roja directa. En el acta recogió que el guardameta fue expulsado por "impactar con la pierna en alto sobre un adversario, utilizando fuerza excesiva mientras la pelota estaba en disputa". Santi Cañizares, en El Partidazo de COPE, entendió que Owono usa una fuerza desmedida, aunque matizó que "hay un componente de mala fortuna": "Nunca te imaginas que por una entrada puedas morir".

El Comité de Competición todavía no se ha pronunciado. El artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF castiga con entre cuatro y doce partidos de suspensión producirse de manera violenta con un adversario, con ocasión del juego, originando consecuencias "consideradas como graves". El propio fiscal apuntó que habrá que esperar a lo que determine el ámbito disciplinario.

Jesús Owono: "Estos están siendo los días más difíciles de mi vida"

Owono no participó este miércoles en el entrenamiento voluntario del Andorra. Ese mismo día, a través del club, rompió su silencio. "Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús", escribió el portero Jesús Owono, quien asume que habrá consecuencias: "Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto".

Sus compañeros, como Lautaro Spatz, ya habían salido en su defensa para recordar que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie, y la Federación de Guinea Ecuatorial le definió como "protagonista involuntario de este fatal lance del juego". Pero el portero ha tenido que cerrar sus redes sociales ante la avalancha de mensajes de odio, muchos de ellos racistas. La ola alcanzó incluso a Michel Owono, futbolista del CF Can Vidalet, confundido con él por el apellido, quien tuvo que salir a aclararlo: "No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen".

Mientras tanto, el fútbol sigue volcado con la familia de Jesús de Miguel, con iniciativas como la que ha puesto en marcha Fran Sol. El Tenerife, que ha decretado seis días de luto, le rendirá homenaje este sábado a las 18:00 horas en el Heliodoro. La autopsia, y lo que diga, marcará todo lo demás.