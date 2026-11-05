Real Sociedad - Olympique de Lyon: alineaciones probables, horario y dónde ver el encuentro:

Los de Matarazzo buscan seguir con la buena racha en Europa tras el tropiezo en el derbi vasco, donde perdieron por 2-1 ante el Athletic Club

La Real Sociedad se enfrentará al Olympique de Lyon en Anoeta esta jornada 4 de la Europa League. El conjunto txuriurdin intentará seguir con la racha de victorias en Europa tras ganar al Lillestrom en el anterior partido. En esta campaña lleva una victoria, un empate y una derrota. En esta ocasión, se medirá a uno de los grandes de la competición, el Olympique de Lyon.

El conjunto de Matarazzo llega a esta cita con sensaciones contrapuestas. En Europa se saldó con una actuación brillante ante el Lillestrom en Noruega, al que goleó por 0-6, logrando así su primera victoria en la competición. Antes había empatado ante el Union Saint-Gilloise y perdido en su estreno contra el Bournemouth.

La goleada en Noruega le permitió recuperar la confianza en el proyecto aunque el equipo volvió a perder en Liga en el derbi vasco. La derrota por 2-1 ante el Athletic Club en San Mamés dejó tocado al conjunto donostiarra, los leones no ganaban este derbi desde el 24 de noviembre de 2024. Matarazzo tendrá que encontrar el equilibrio para volver a la senda de la victoria y seguir con la buena racha europea.

El Lyon trata reaccionar tras sus últimas derrotas

Enfrente estará un Olympique de Lyon que también llega con cuentas pendientes. El conjunto francés comenzó su recorrido en la Europa League con dos victorias, ante el Anderletch y el Crystal Palace, pero sufrió un duro golpe en la tercera jornada al caer por 3-0 frente al Hoffenheim.

La derrota europea no fue un tropiezo aislado. El Lyon también perdió por 2-0 ante el Paris Saint-Germain, aunque logró recientemente una victoria en casa ante el Angers que le permitió posicionarse tercero en la clasificación de la liga francesa. Ahora, buscará en San Sebastián una reacción que le permita recuperar confianza y mantenerse en la pelea por los puestos más altos de la clasificación europea.

El equipo dirigido por Paulo Fonseca cuenta con argumentos para complicarle el encuentro a la Real, nombres con gran potencial ofensivo que pueden complicar a la defensa de Matarazzo. El ojo estará puesto en Nuamah que viene de hacer un gran inicio de temporada, además del equilibrio en el medio del campo de Bidstrup y Tolisso, estos jugadores mantienen el control del juego con una gran capacidad de pase en el terreno de juego.

Alineaciones probables del Real Sociedad y Olympique de Lyon

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Sarr, Sergio Gómez; Guedes, Gorrotxategi, Soler, Barrenetxea; Sucic, Oyarzabal.

Olympique de Lyon: Greif; Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner; Bidstrup, Tessmann, Tolisso; Duranville, Nuamah y Nakamura.

Horario y dónde ver el encuentro:

El partido entre la Real Sociedad y el Olympique de Lyon se disputará este jueves 5 de noviembre, a las 18:45 horas, en el estadio de Anoeta. El encuentro corresponde a la cuarta jornada de la fase liga de la Europa League y podrá seguirse en televisión a través de Movistar Liga de Campeones.