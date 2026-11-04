Matarazzo deja fuera a Zakharyan para la Europa League

Matarazzo no podrá contar con Arsen Zakharyan para recibir al Olympique de Lyon en Anoeta. El ruso se pierde su segundo partido consecutivo pese a haber regresado a los entrenamientos, mientras Álex Marchal vuelve a entrar en una convocatoria de 24 futbolistas

El conjunto donostiarra recibe este jueves al Olympique de Lyon en Anoeta y Pellegrino Matarazzo ya ha elegido a los 24 futbolistas con los que intentará afrontar el encuentro. La principal ausencia vuelve a ser la del centrocampista ruso, que no termina de dejar atrás sus problemas físicos y encadena su segunda convocatoria consecutiva fuera de los planes del técnico estadounidense.

Su situación había invitado al optimismo a principios de semana. Zakharyan volvió a ejercitarse con el equipo en la sesión vespertina del martes, después de superar aparentemente las molestias que le habían mantenido apartado. Sin embargo, el futbolista no participó con el resto de sus compañeros en el último entrenamiento, celebrado durante la mañana del miércoles, y finalmente no ha entrado en la lista. Una baja que resta opciones ofensivas a Matarazzo, especialmente para los segundos tiempos. El ruso es una alternativa para aportar creatividad y desequilibrio cuando los partidos se atascan, un recurso que el entrenador no podrá utilizar frente al conjunto francés. La Real tendrá que afrontar el compromiso sin una pieza que todavía no ha conseguido encontrar la continuidad deseada esta temporada.

Álex Marchal vuelve a la convocatoria

La ausencia de Zakharyan deja un hueco en la lista que sí ha sido ocupado en esta ocasión. La principal novedad es el regreso de Álex Marchal, joven futbolista del Sanse que vuelve a tener una oportunidad con el primer equipo. El canterano ha participado en los dos últimos entrenamientos de preparación con Matarazzo y se incorpora a una convocatoria europea después de haber disputado los dos últimos encuentros del filial. Marchal fue titular el pasado sábado ante el Girona y también había participado en el anterior compromiso del Sanse frente a Las Palmas. Su presencia supone una nueva oportunidad para hacerse un hueco en los planes del entrenador, que ha decidido contar con él para completar las alternativas ofensivas de cara al choque contra el Lyon.

Quien todavía tendrá que esperar es Luken Beitia. El defensa también había regresado a los entrenamientos el martes y volvió a trabajar con normalidad el miércoles, pero Matarazzo ha optado por dejarlo fuera por decisión técnica. El futbolista de Elgoibar no entra, por tanto, en la convocatoria pese a haber superado sus problemas físicos.

Aitor Fraga volverá a ocupar el puesto de tercer portero en una lista de 24 jugadores con la que la Real Sociedad buscará hacerse fuerte en Anoeta. El equipo txuri urdin tendrá enfrente a un Olympique de Lyon que llega con novedades en su banquillo, después de confirmarse la salida de Paulo Fonseca y la continuidad de Jorge Maciel como técnico interino.