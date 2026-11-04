Otra vuelta de tuerca a la polémica del Athletic - Real Sociedad: el CTA sí respalda el penalti sobre Nico Williams

A pesar del comunicado de la RFEF que ponía en duda la decisión tomada por el Hernández Hernández, el comité de los árbitros revela una imagen inédita que confirma que la pena máxima estuvo bien pitada

La polémica del derbi vasco del pasado fin de semana sigue dando que hablar. El duelo disputado en San Mamés vino marcado por un discutido penalti al filo del descanso que permitió a Berenguer establecer el 2-1 definitivo a favor del Athletic, lo que ha causado un profundo malestar en el seno de la Real Sociedad. El colegiado del partido, Hernández Hernández, defendió que el protocolo del VAR se aplicó correctamente. Pero varios días después, las versiones siguen siendo contradictorias

La versión de la Federación tras el informe tecnológico de la jugada

De un lado, la Real Federación Española de Fútbol, a través de un comunicado, respaldaba el pasado lunes las quejas del club donostiarra, que tildó de "inexistente" la pena máxima. Lo hizo con un argumento tecnológico que explicó en un comunicado oficial, indicando que según las conclusiones del informe de Kinexon, empresa responsable del desarrollo del 'Connected Ball', Aramburu "sí habría tocado en último lugar el balón, pudiendo no ser correcta la decisión de señalar penalti" sobre Nico Williams en el derbi vasco ante el Athletic.

Inicialmente "se corroboró que el contacto del jugador del Athletic Club coincidía con el último pico registrado en la métrica (antes de que hipotéticamente el jugador de la Real Sociedad pudiese haber tocado el balón), sin que apareciese ningún otro con posterioridad, lo que indicaba que el futbolista de la Real Sociedad no había llegado a tocar el balón". "No obstante, se apreciaron dos picos anteriores cuya correspondencia con las imágenes no resultaba clara", añadió la RFEF en su nota.

"Ante esta circunstancia, el CTA solicitó a Kinexon un análisis específico de lo sucedido y una explicación detallada de esos dos picos previos al que, a priori, correspondía al último contacto del jugador del Athletic Club", según el comunicado. Así, el "informe emitido" por la compañía "concluye" que "la explicación más probable es un ligero desfase de sincronización de aproximadamente 1–2 fotogramas (20–40 milisegundos, a 50 fotogramas por segundo) entre la señal del balón y el vídeo del VAR".

Todo parecía resuelto, rebajando el tono de su enfado el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, quien aseguró que salieron de San Mamés "convencidos de que no era penalti, sin que nadie nos dijese que no había funcionado el chip". Pero el programa 'Tiempo de Revisión' del Comité Técnico de Árbitros ha venido a darle una vuelta de tuerca más al asunto, al analizar la jugada y concluir que el penalti sí estuvo bien pitado.

La clave: "Cuando se registra la última onda, hay un espacio entre la bota del defensor y el balón"

En dicho espacio semanal, se deja clara que "si Aramburu despejase el balón la acción no sería penalti". Y al mismo tiempo se lanza la pregunta clave ¿Pero despeja Aramburu el balón?". En este sentido, y apoyándose una imagen inédita hasta ahora, captada por la cámara del colegiado, se explica de nuevo que "la tecnología de Kinexon registró una última onda cuando el delantero del Athletic tocó el balón y no registró más ondas a partir de ese momento".

Pero al contrario que el comunicado de la RFEF, desde el CTA se apunta que "cuando el sistema registra la ultima onda, hay un espacio entre la bota del defensor y el balón". Ahí está la clave que resolverá la duda. Ese espacio se puede comprobar superponiendo la gráfica con la imagen, corrigiendo el famoso desfase de aproximadamente 1-2 fotogramas (20-40 milisegundos, a 50 fotogramas por segundo) entre la señal del balón y el vídeo del VAR en el día del derbi.

De este modo, el comité de los árbitros acaba interpretando que "el VAR confirmó el penalti apoyándose en la información que ofreció la tecnología" y da por buena la decisión tomada por Carlos del Cerro grande desde la sala VOR, validando la impresión que Hernández Hernández ya tuvo sobre el césped.