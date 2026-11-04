Dos regresos importantes en el Athletic para afrontar la visita a El Sadar

El Athletic recibe un impulso importante antes de visitar a Osasuna. Iñigo Ruiz de Galarreta y Oihan Sancet han vuelto a entrenarse con el grupo y podrían estar disponibles para Terzic este sábado, mientras el técnico rojiblanco sigue pendiente de la evolución de varios jugadores

El Athletic Club empieza a ver la luz al final del túnel con su enfermería. A tres días de visitar a Osasuna en El Sadar, Edin Terzic ha recibido una noticia que puede cambiar sus planes para el tercer derbi de la temporada: Iñigo Ruiz de Galarreta ha vuelto a entrenarse con el grupo y podría estar disponible para el compromiso de este sábado. Una recuperación especialmente importante para el técnico alemán, que ya había dejado abierta la puerta a su regreso esta misma semana.

El centrocampista eibartarra cayó lesionado durante el encuentro frente al Getafe, en el que sufrió una lesión muscular moderada en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha. Desde entonces, se había perdido la visita al AE Prat en Copa del Rey y el derbi frente a la Real Sociedad en San Mamés. Su evolución, sin embargo, ha sido positiva y este miércoles ha vuelto a trabajar junto a sus compañeros. Terzic ya había anticipado esta posibilidad el pasado 28 de octubre, antes de afrontar la primera eliminatoria copera. "Galaxy ha empezado a correr sobre el césped. Aunque los plazos son ajustados, esperamos que pueda estar disponible para el choque contra Osasuna de la semana que viene", explicó entonces. Sus palabras empiezan a tomar forma y, si no hay contratiempos en las dos sesiones que restan, el centrocampista podría entrar en la convocatoria.

Sancet también vuelve a entrenar con el grupo

No es la única noticia positiva para el entrenador rojiblanco. Oihan Sancet también se ha reincorporado al trabajo con sus compañeros después de perderse cuatro encuentros por una dolencia en el sóleo de la pierna izquierda. El navarro reapareció el pasado domingo ante la Real Sociedad, aunque apenas disputó los últimos minutos, al entrar en el campo en el 88' por Nico Williams. Su regreso supone una alternativa importante para Terzic, que en las últimas jornadas ha apostado por jugar con dos delanteros. Sancet podría convertirse en una opción para acompañar a Iñaki Williams en ataque, aunque todavía deberá recuperar ritmo competitivo después de varias semanas fuera de los terrenos de juego.

Por otro lado, Nico Williams, Aitor Paredes, Yuri Berchiche y Nico Serrano no se ejercitaron en el exterior de Lezama. En principio, sus ausencias responden a una gestión de cargas, por lo que habrá que seguir su evolución en los próximos entrenamientos. Christian Imga y Txus Vizcay continúan trabajando con el primer equipo. El joven extremo de 17 años, que tuvo que retirarse antes de tiempo en el encuentro del Bilbao Athletic frente al Cacereño, ha completado las últimas sesiones con normalidad.

El Athletic todavía tiene dos entrenamientos por delante antes de visitar a Osasuna. Terzic comparecerá ante los medios el viernes, cuando podrá ofrecer más detalles sobre el estado de sus futbolistas y aclarar si Galarreta y Sancet están en condiciones de regresar a una convocatoria. La posible recuperación de ambos sería un refuerzo importante para un equipo que afronta una exigente salida justo antes del segundo parón de selecciones.