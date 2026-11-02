El Athletic alquila San Mamés para organizar una cena de Navidad

El club bilbaíno cede su estadio para celebrar una fiesta navideña con DJ y comida por un módico precio

San Mamés puede convertirse este año en el escenario de una celebración navideña muy diferente. El Athletic Club ha lanzado una propuesta dirigida a empresas y grupos de amigos que todavía no hayan organizado su tradicional comida o cena de Navidad: disfrutar de una jornada festiva en el anillo VIP de la catedral rojiblanca. El precio de la experiencia es de 145 euros por persona e incluye comida, bebida y más de cinco horas de música.

La cita tendrá lugar el viernes 11 de diciembre y arrancará a las 15:00 horas con la apertura de puertas. La propuesta del club bilbaíno combina una comida con un ambiente festivo que se prolongará hasta las 22:30 horas, momento en el que finalizará el evento. Entre medias, los asistentes tendrán una copa de bienvenida, un menú diseñado para la ocasión y una sesión musical con DJ.

El Athletic Club ha presentado la iniciativa a través de un correo electrónico en el que invita a participar en una celebración pensada tanto para compañeros de trabajo como para grupos de amigos. "Ven con tus compañeros y compañeras de empresa o grupo de amigos y amigas a San Mamés a disfrutar de esta gran fiesta de Navidad con la mejor gastronomía y más de cinco horas de música con DJ en el anillo VIP de San Mamés".

La parte gastronómica correrá a cargo de Jon Belloso, responsable de San Mamés jatetxea junto a su hermana Miren. El menú comenzará con un cóctel compuesto por una tosta de antxoa salazón e Idiazabal y un bilbainito de gamba. Después llegará el plato principal, con una propuesta que incluye ensaladilla de coliflor y rape, bacalao 65º con salsa bizkaina y euskaltxerri acompañado de patata y demiglace.

Para cerrar la comida se servirá un postre de peras al txakoli con helado de nata. La oferta de bebidas contempla cerveza, vino y txakoli. Además, el precio incluye una primera consumición, que podrá elegirse entre un combinado o dos cervezas o refrescos.

Pero la jornada no terminará con los postres. Una vez concluida la comida, el protagonismo pasará a la música, con un DJ que mantendrá el ambiente en el anillo VIP durante toda la tarde. La organización ha fijado las 22:30 horas como momento de cierre de una celebración con la que el Athletic busca convertir uno de los espacios más exclusivos de San Mamés en un punto de encuentro navideño.