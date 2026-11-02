Deportivo de A Coruña - Osasuna: alineaciones probables, horario y dónde ver el encuentro:

El Deportivo recibe a Osasuna en Riazor para cerrar la jornada 11 de LaLiga EA Sports. Los gallegos buscarán aprovechar el apoyo de su afición para sumar una victoria importante

El Deportivo de A Coruña y Osasuna se enfrentan este lunes 2 de noviembre en el partido que pondrá el broche final a la jornada 11. El conjunto gallego tratará de hacerse fuerte en Riazor para poner final a la mala racha actual. Osasuna, por su parte, tendrá que volver a la senda de la victoria con Arrasate tras el último tropiezo en Sevilla por 2-0. El conjunto rojillo volvió a caer en el segundo partido del nuevo técnico ante un Sevilla sólido en casa al que no pudo hacer apenas daño en área rival.

El Deportivo quiere hacerse fuerte en Riazor

El conjunto gallego afronta una cita importante ante su afición, con el objetivo de competir de tú a tú frente a Osasuna y convertir Riazor en un factor diferencial. El equipo entrenado por Antonio Hidalgo lleva sin ganar desde el 5 de septiembre ante el Villarreal. La baja de Aubameyang le ha supuesto un duro varapalo a la plantilla. El Deportivo tendrá que apoyarse en la afición para sacar adelante al equipo y lograr finalmente la victoria tan ansiada.

En el último partido le plantó cara al Atlético de Madrid. Los de Simeone se hicieron con la victoria por 1-0 en casa sin muchos aspavientos. Sin embargo, el Dépor tuvo una oportunidad clara para hacerse con el empate en Madrid pero finalmente el encuentro acabó con victoria rojiblanca.

El Deportivo deberá mantener el orden defensivo y evitar que el conjunto navarro encuentre espacios y balones para su principal artífice ofensivo, Ante Budimir. La presión, el ritmo y la eficacia en las áreas pueden resultar determinantes en un partido que se presenta exigente para los locales.

El apoyo de la grada será uno de los principales argumentos del equipo coruñés, que buscará cerrar la jornada con una victoria que devuelva la ilusión a la afición.

Osasuna busca imponer su experiencia

El conjunto navarro visitará Riazor con la intención de sumar tres puntos lejos de casa. El segundo partido seguido fuera de casa seguido tras caer derrotado ante el Sevilla FC la jornada pasada. Ahora, Osasuna tratará de aprovechar sus recursos ofensivos y su capacidad para competir en un campo complicado como Riazor.

La principal incógnita estará en cómo afecta el compromiso de Copa del Rey disputado entre semana. El desgaste físico podría provocar rotaciones en el once, por lo que la gestión de los minutos será importante para llegar en las mejores condiciones al cierre de la jornada.

Alineaciones probables del Deportivo y Osasuna

Deportivo: Leo Román; Altimira, Loureiro, Gimenez, Quagliata; Villares, Amatucci; Adama Traoré, Mario Soriano, Yeremay y Nsongo.

Osasuna: Aitor Fernández; Rosier, Catena, Boyomo, Bretones, Moncayola, Iker Muñoz; Rubén Garcia, Moi Gómez, Dubasin y Budimir.

Dónde ver el encuentro

El partido entre el Deportivo de La Coruña y Osasuna, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports, se disputará este lunes 2 de noviembre en el estadio de Riazor, en A Coruña. Se podrá disfrutar en televisión a través de DAZN y LaLiga TV Bar.